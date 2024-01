Subsanar un problema de base

Esta estrategia institucional perseguiría solucionar lo que los investigadores de la UOC consideran un "problema de base" en la formación del profesorado universitario que va más allá de las competencias digitales. "Para ejercer de profesor universitario no es necesario tener una formación específica como docente, sino simplemente ser especialista en la temática correspondiente. Por tanto, si no existe esta formación general, tampoco existe en lo que se refiere a las competencias digitales", lamenta María Jesús Martínez Argüelles.

Además, los grados donde se da esta formación, como Magisterio o Pedagogía, tienen asignaturas "específicas de competencias TIC, que no llegan a ser una verdadera formación en competencias digitales", añaden los investigadores.

Desconocimiento de las herramientas tecnológicas y de su uso pedagógico

Más allá de los fallos estructurales, los investigadores señalan carencias concretas del profesorado universitario, como el desconocimiento de las "herramientas tecnológicas disponibles y, sobre todo, del uso pedagógico" que estas pueden tener para reforzar las estrategias docentes. En este sentido, apuntan que "no es suficiente" con realizar una fuerte inversión en dispositivos tecnológicos y en software tecnológico (campus virtual, herramientas de videoconferencias, etc.). "Obviamente, disponer de estas herramientas constituye una condición necesaria, pero además es preciso saber utilizarlas con criterios pedagógicos y sacarles el máximo provecho para conseguir que los estudiantes desarrollen procesos de aprendizaje significativos y más motivadores", explica Amal Elasri Ejjaberi.

Actualización continua de contenidos

Ante estas carencias y en el contexto de la estrategia institucional de la universidad, la capacitación formal digital se establecería a partir de cursos, talleres, jornadas, etc., que tendrían que "actualizarse continuamente". "Se trata de un ámbito en el que la UOC es una referencia, tal y como se ha podido ver durante la pandemia, en la que se organizaron iniciativas como seminarios web o el decálogo realizado por el grupo de investigación Edul@b para apoyar a la comunidad universitaria tanto de la UOC como de otras instituciones", detalla el investigador.

Valoración formal e incentivos

Un elemento clave para acompañar esta formación sería la valoración formal del desarrollo de estas competencias mediante la acreditación y evaluación formal, que, según el investigador, debería realizarse "igual que se acredita la investigación a través de las agencias de calidad (ANECA, AQU, etc.)". En este sentido, Mitchell Peters considera que es muy importante el establecimiento de "incentivos adecuados por parte de los equipos directivos de las universidades que promuevan el logro de la competencia digital docente del profesorado en su trayectoria profesional".

Para mejorar en estos aspectos, la UOC, a través del grupo Edul@b, que lidera la capacitación digital docente en la institución, forma parte del proyecto internacional Erasmus+ DIGI-PROF. Esta iniciativa tiene entre sus objetivos apoyar a las instituciones de educación superior en el diseño e implementación de una evaluación transparente para el aprendizaje en línea y el reconocimiento de sus resultados.

Apoyar a los líderes tecnológicos informales

Uno de los retos de esta capacitación es que el nivel de partida no es homogéneo entre centros ni entre el profesorado de cada institución. Sin embargo, en la mayoría de los centros existe el profesorado especialmente capacitado, que constituye un colectivo de referencia ante las dificultades que pueden surgir en la implantación de la competencia digital en las aulas. En este contexto, los investigadores destacan la importancia de "apoyar, incentivar y reconocer a estos líderes informales que muestran influencia sobre sus pares, pero que aún no tienen posiciones de liderazgo formales (es decir, no son directores, vicerrectores, etc.)", para fomentar esta cultura en torno a la capacitación digital.

Impulsar las comunidades de práctica

Otro elemento importante del engranaje necesario para construir una cultura institucional adecuada en este ámbito es la creación de espacios para comunidades de práctica y el intercambio de prácticas efectivas. Un ejemplo de estas comunidades es UOC2TheFuture , una iniciativa de la UOC para compartir y debatir sobre la innovación en docencia y aprendizaje en línea, organizada por el eLearning Innovation Center (eLinC) e impulsada por el Vicerrectorado de Docencia y Aprendizaje. "Es necesario apoyar a las comunidades de práctica horizontales para que los docentes puedan compartir prácticas efectivas dentro de sus propias facultades y áreas disciplinarias, así como en toda la institución", señala el investigador.

En esta línea, la UOC, a través del eLearning Innovation Center, también forma parte del proyecto internacional Erasmus+ ECOLHE (acrónimo de Empower Competences for OnLife Learning in HE) para estudiar cómo se aplica el aprendizaje en línea en diferentes países y compartir prácticas de mejora en distintos aspectos, como la enseñanza de la competencia digital en educación superior, la validación de las competencias docentes o las estrategias digitales del profesorado.

Mejorar la investigación futura

Entre las conclusiones del trabajo también aparecen algunas recomendaciones sobre la investigación futura en el área de la capacitación digital docente. Por un lado, señala la necesidad de desarrollar estudios que vayan "más allá de la investigación descriptiva basada en las autopercepciones de los estudiantes o los docentes" y apunta a la necesidad de aumentar el tamaño de las muestras y el uso de métodos cualitativos o mixtos, es decir, estudios de casos, etnografías o estudios en profundidad. Por el otro, también plantea la posibilidad de abrirse a nuevas ideas y enfoques desde otras ciencias sociales fuera del ámbito habitual de la "tecnología educativa", que es de donde provienen la mayoría de las investigaciones actuales en esta área.

Esta investigación de la UOC favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 4, (Educación de calidad).

Artículo de referencia:

Peters, M.; Elasri Ejjaberi, A.; Martínez, J.; Fabregues, S. (2022). "Teacher digital competence development in higher education: Overview of systematic reviews". Australasian Journal of Educational Technology, 38 (3), 122-139. https://doi.org/10.14742/ajet.7543