Esmenar un problema de base

Aquesta estratègia institucional perseguiria solucionar el que els investigadors de la UOC consideren un "problema de base" en la formació del professorat universitari que va més enllà de les competències digitals. "Per exercir de professor universitari no cal tenir una formació específica com a docent, sinó simplement ser especialista en la temàtica corresponent. Per tant, si no existeix aquesta formació general, tampoc existeix cap formació relacionada amb les competències digitals", lamenta María Jesús Martínez Argüelles.

A més, els graus en què s'ofereix aquesta formació, com a Magisteri o Pedagogia, tenen assignatures "específiques de competències TIC, que no arriben a ser una veritable formació en competències digitals", afegeixen els investigadors.

Desconeixement de les eines tecnològiques i de l'ús pedagògic que tenen

Més enllà dels errors estructurals, els investigadors assenyalen mancances concretes del professorat universitari, com ara el desconeixement de les "eines tecnològiques disponibles i, sobretot, de l'ús pedagògic" que poden tenir per reforçar les estratègies docents. En aquest sentit, apunten que "no n'hi ha prou" amb fer una forta inversió en dispositius tecnològics i en programari tecnològic (campus virtual, eines de videoconferències, etc.). "Òbviament, el fet de disposar d'aquestes eines és una condició necessària, però a més cal saber-les utilitzar amb criteris pedagògics i treure'n el màxim de profit per aconseguir que els estudiants desenvolupin processos d'aprenentatge significatius i més motivadors", explica Amal Elasri Ejjaberi.

Actualització contínua de continguts

Davant aquestes mancances i en el context de l'estratègia institucional de la Universitat, la capacitació formal digital s'establiria a partir de cursos, tallers, jornades, etc., que "s'haurien d'actualitzar contínuament". "Es tracta d'un àmbit en què la UOC és una referència, tal com s'ha pogut veure durant la pandèmia, en què es van organitzar iniciatives com seminaris web o el decàleg elaborat pel grup de recerca Edul@b per fer costat a la comunitat universitària tant de la UOC com d'altres institucions", detalla l'investigador.

Valoració formal i incentius

Un element clau per acompanyar aquesta formació seria la valoració formal del desenvolupament d'aquestes competències mitjançant l'acreditació i avaluació formal, que, segons l'investigador, s'hauria de dur a terme "igual que s'acredita la recerca a través de les agències de qualitat (ANECA, AQU, etc.)". En aquest sentit, Mitchell Peters considera que és molt important l'establiment “d’incentius adequats per part dels equips directius de les universitats que promoguin l'assoliment de la competència digital docent del professorat en la seva trajectòria professional".

Per millorar en aquests aspectes, la UOC, mitjançant el grup Edul@b, que lidera la capacitació digital docent a la institució, forma part del projecte internacional Erasmus+ DIGI-PROF. Entre els objectius d'aquesta iniciativa hi ha donar suport a les institucions d'educació superior en el disseny i la implementació d'una avaluació transparent per a l'aprenentatge en línia i el reconeixement dels seus resultats.

Donar suport als líders tecnològics informals

Un dels reptes d'aquesta capacitació és que el nivell de partida no és homogeni entre centres ni entre el professorat de cada institució. No obstant això, en la majoria de centres hi ha professorat especialment capacitat, que constitueix un col·lectiu de referència davant les dificultats que poden sorgir en la implantació de la competència digital a les aules. En aquest context, els investigadors destaquen que és important "incentivar i reconèixer aquests líders informals que mostren influència sobre els seus companys, però que encara no tenen posicions de lideratge formals (és a dir, no són directors, vicerectors, etc.), i donar-los suport" per fomentar aquesta cultura entorn de la capacitació digital.

Impulsar les comunitats de pràctica

Un altre element important de l'engranatge necessari per construir una cultura institucional adequada en aquest àmbit és la creació d'espais per a comunitats de pràctica i l'intercanvi de pràctiques efectives. Un exemple d'aquestes comunitats és UOC2TheFuture , una iniciativa de la UOC per compartir i debatre sobre la innovació en docència i aprenentatge en línia, organitzada per l'eLearning Innovation Center (eLinC) i impulsada pel Vicerectorat de Docència i Aprenentatge. "Cal fer costat a les comunitats de pràctica horitzontals perquè els docents puguin compartir pràctiques efectives dins de les seves pròpies facultats i àrees disciplinàries, així com en tota la institució", assenyala l'investigador.

En aquesta línia, la UOC, a través de l'eLearning Innovation Center, també forma part del projecte internacional Erasmus+ ECOLHE (acrònim d'Empower Competences for OnLife Learning in HE) per estudiar com s'aplica l'aprenentatge en línia en diferents països i compartir pràctiques de millora en diferents aspectes, com l'ensenyament de la competència digital en educació superior, la validació de les competències docents o les estratègies digitals del professorat.

Millorar la recerca futura

Entre les conclusions del treball també hi ha algunes recomanacions sobre la recerca futura en l'àrea de la capacitació digital docent. D'una banda, assenyala la necessitat de fer estudis que vagin "més enllà de la recerca descriptiva basada en les autopercepcions dels estudiants o els docents" i apunta la necessitat d'augmentar les dimensions de les mostres i l'ús de mètodes qualitatius o mixtos, és a dir, estudis de casos, etnografies o estudis en profunditat. De l'altra, també planteja la possibilitat d'obrir-se a noves idees i enfocaments des d'altres ciències socials fora de l'àmbit habitual de la "tecnologia educativa", que és d'on provenen la majoria de recerques actuals en aquesta àrea.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 4, (Educación de calidad).

Article de referència:

Peters, M.; Elasri Ejjaberi, A.; Martínez, J.; Fabregues, S. (2022). "Teacher digital competence development in higher education: Overview of systematic reviews". Australasian Journal of Educational Technology, 38 (3), 122-139. https://doi.org/10.14742/ajet.7543