"En un contexto en el que cada vez se utilizan más las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), es importante conocer cuáles son las limitaciones que podemos encontrarnos como profesionales de la psicología a la hora de hacer terapia psicológica en línea, con el objetivo de poder adaptar la psicoterapia a las necesidades y preferencias de cada paciente", explican Beatriz Sora, investigadora de la Universitat Rovira i Virgili , y Rubén Nieto, Adrián Montesano y Manuel Armayones, investigadores de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación y del eHealth Center de la UOC, autores del artículo " Usage patterns of telepsychology and face-to-face psychotherapy: clients' profiles and perceptions ". La base de la investigación han sido 514 encuestas realizadas a personas mayores de dieciocho años que se reclutaron a través de publicidad en internet.

La situación creada por la pandemia de la COVID-19, que ha supuesto una importante aceleración de la digitalización en todos los ámbitos, incluido el de la terapia psicológica, ha permitido a muchas personas descubrir las posibilidades que ofrece el tratamiento psicológico en línea y, de este modo, considerar esta opción como válida, además de la psicoterapia presencial habitual. De hecho, la base de ambos tipos de tratamiento es la misma, explica Beatriz Sora. "La psicología dispone de una serie de herramientas, aproximaciones y técnicas validadas científicamente para abordar los diferentes problemas de las personas, y estas pueden aplicarse independientemente de si la terapia se hace en línea o de forma presencial", asegura.