L'experiència prèvia en salut digital, un factor determinant per a l'acceptació

L'estudi revela que la telepsicologia és percebuda amb una sèrie d'avantatges en comparació amb la psicoteràpia presencial, com ara el fet que tingui un cost econòmic inferior, la possibilitat de fer la teràpia des de casa i l'accés a tractament especialitzat no disponible en la ubicació geogràfica de la persona. Malgrat tot, també s'hi dibuixen alguns obstacles: "la dificultat d'expressar emocions o sentiments, la dificultat de captar correctament el llenguatge no verbal, el fet de no tenir un contacte proper amb el psicoterapeuta o les dificultats tècniques són factors que poden fer que el pacient rebutgi les sessions en línia, segons hem vist a l'estudi", explica Sora.

L'estudi ha mostrat que hi ha un perfil de persona més predisposada a acceptar sessions de psicoteràpia en línia. Segons Rubén Nieto, "l'experiència prèvia en salut digital (e-health) i les competències o habilitats en aquest àmbit són determinants a l'hora d'acceptar la telepsicologia". Per la seva banda, Adrián Montesano apunta que "també hi influeixen factors com ara el gènere, l'edat, l'educació i l'estatus econòmic. Concretament, s'ha vist que les dones grans amb un nivell educatiu més baix i menys recursos econòmics tendeixen a utilitzar més serveis de psicoteràpia presencial, en comparació amb homes més joves, amb més educació i recursos econòmics, que tendeixen a assistir a sessions de tractament psicològic amb menys freqüència".

També hi influeix la percepció de gravetat del problema psicològic, atès que les persones consideren eficaç la psicoteràpia en línia sempre que sigui per a una patologia menor, mentre que per a trastorns greus prefereixen el tractament presencial. Segons Armayones, "és probable que per a cada col·lectiu calgui un abordatge diferent i, atès el nivell de personalització que permet la teràpia psicològica, professional i pacient poden fer els ajustos necessaris per fixar la intervenció que s'adapti més a les necessitats del pacient".