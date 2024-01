Aprender y enseñar matemáticas en estudios superiores que se imparten exclusivamente en línea es un gran reto. Las matemáticas incluyen un gran número de conceptos altamente abstractos, y tener que comunicarlos a través de correos electrónicos y editores de texto es un desafío añadido. El profesor de secundaria e investigador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Josep Figueroa Cañas considera que "hay un gran margen de mejora en el aprendizaje de las matemáticas". Con este planteamiento, y en el marco del programa de doctorado de Educación y TIC (E-Learning) de la UOC, la tesis de Figueroa propone una serie de medidas para optimizar la enseñanza en línea de esta materia y mejorar los resultados de los estudiantes.

El estudio toma como punto de partida los trabajos de investigación previos del grupo Learning Analytics for Innovation and Knowledge Application in Higher Education (LAIKA), dirigido por Teresa Sancho, catedrática de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación y directora de tesis de Figueroa.

La investigación está enfocada en el aprendizaje de las matemáticas dentro de los estudios de ingeniería de la UOC. A través de cuestionarios a los estudiantes, Figueroa ha investigado cómo es el proceso de aprendizaje y, con los datos obtenidos, ha propuesto intervenciones docentes para poder mejorarlo. Para ello, ha utilizado las analíticas de aprendizaje (learning analytics) de Doug Clow, quien establece que la mejora constante en el aprendizaje se produce por ciclos de cuatro fases: selección de los estudiantes, recogida de datos, análisis de datos y planificación, e implementación de una intervención docente para mejorar el aprendizaje.