Pràctica i feedback personalitzat, fonamentals en l'aprenentatge

Els estudiants d'enginyeria de la UOC fan activitats matemàtiques amb qüestionaris anomenats Wiris Quizzes i amb un sistema d'avaluació contínua. Aquesta mena de qüestionaris, que es fan servir a la UOC des del curs 2010-2011, permeten als estudiants rebre un retorn immediat i personalitzat sobre les seves respostes.

Figueroa ha fet quatre estudis amb grups d'estudiants per obtenir diversos tipus de dades: la relació entre les pràctiques dels estudiants i els resultats acadèmics; els predictors per identificar estudiants en risc d'abandonar l'assignatura, i l'impacte d'una intervenció docent amb aquests estudiants per evitar que deixin els estudis.

Per a Figueroa, "les learning analytics són una eina fonamental per a la millora constant de l'aprenentatge de les matemàtiques a la UOC: aporten una nova manera de millorar l'aprenentatge a partir de l'anàlisi de dades objectives, i no pas d'opinions o suposicions més o menys contrastades". "A més, es tracta d'un procés continuat que no acaba mai", afegeix l'investigador.

Les conclusions de la tesi mostren que la pràctica amb qüestionaris amb correcció i retorn automàtic i immediat fa que els estudiants obtinguin qualificacions més altes en les proves d'avaluació contínua (PAC) i incideix en l'aprenentatge i el resultat de l'examen de l'assignatura. També conclou que només amb les qualificacions obtingudes en els primers qüestionaris de les PAC ja és possible identificar estudiants que estan en risc d'abandonar una assignatura de matemàtiques —en aquest cas, Estadística— o de no aprovar l'examen final. Aquestes apreciacions permeten dur a terme intervencions docents de manera precoç. En resum, la pràctica continuada de qüestionaris amb correcció i retorn automàtic ajuda els estudiants a assolir els objectius d'aprenentatge. A més, les learning analytics són essencials per prendre decisions sobre la millora de la pràctica docent.

Les mesures proposades per Figueroa es poden aplicar tant al sistema d'aprenentatge en línia de la UOC com a institucions educatives tradicionals, com ara universitats presencials i centres de secundària.