Optimismo

"La ciencia abierta se ha convertido en una idea mainstream. Ir en contra de ella se percibe ya como algo políticamente incorrecto, y ese ha sido un gran logro de la comunicación en estos años", explica López Borrull. Las opiniones recogidas en el nuevo trabajo permiten concluir que el momento es propicio para avanzar en su implantación, pero que el cambio solo podrá completarse si existe una clara voluntad institucional.

"Nuestro estudio muestra una fotografía actual de las barreras y de los factores que facilitarían el camino hacia la ciencia abierta. Es una investigación que aporta conocimiento útil y aplicable que debería ayudar a la implantación de nuevas políticas, porque son estas las que marcan lo que la gente hace", añade el profesor e investigador de la UOC. O, según acaba el propio artículo, "cuando la estructura y los incentivos existen, los investigadores cumplen".

Un cambio en marcha

Aunque el sistema actual de evaluación científica prima la cantidad frente a la calidad —la realidad conocida como publish or perish—, Pastora Martínez Samper, vicerrectora de Globalización y Cooperación de la UOC, afirma que el cambio está en marcha. "En Europa se está creando una coalición de organizaciones para la implantación de una evaluación que prime la calidad y diversidad de la investigación, bajo el auspicio de la Comisión Europea", detalla la vicerrectora, previamente a la Semana Internacional del Acceso Abierto, que tendrá lugar del 24 al 30 de octubre.

"La coalición verá la luz este año, formada por las entidades que firmen los compromisos consensuados en un acuerdo colaborativo, publicado en julio", añade. "Desde la UOC hemos estado presentes en los debates y hemos abierto el debate interno para decidir si nos sumamos a dicha coalición", concluye.

La UOC apuesta por el conocimiento abierto

La UOC, además de crear recientemente un nuevo grupo operativo de Ciencia abierta, dentro de su Vicegerencia de Investigación e Innovación, es una universidad con una apuesta decidida por el conocimiento abierto, una dimensión integral más allá de la ciencia, que contempla los recursos de aprendizaje o los procesos de innovación abierta. "Hemos creado estructuras institucionales para incentivar el cambio, como la política institucional aprobada el año pasado, o nuestra adhesión a DORA —la Declaración Internacional de San Francisco por la ciencia abierta—, que firmamos en 2019. Nuestra estrategia se recoge en el Plan de acción de conocimiento abierto de la UOC, diseñado y ejecutado de manera participativa por equipos académicos y de gestión de la universidad", detalla Pastora Martínez Samper.

Desde que se aprobó dicho plan, "nuestro repositorio institucional en abierto —‍el O2 Repositorio UOC— cuenta con más del doble de artículos académicos", añade la vicerrectora, quien detalla que, además, tanto el número de recursos de aprendizaje como la cantidad de trabajos finales del estudiantado disponibles en abierto han aumentado casi un 40 %.

Esta investigación de la UOC favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 4, educación de calidad.

Artículo de referencia

Aurora González Teruel; Alexandre López Borrull; Gema Santos Hermosa; Francisca Abad García; Candela Ollé; Rocío Serrano Vicente. Drivers and barriers in the transition to open science: the perspective of stakeholders in the Spanish scientific community. Profesional de la Información. 2022, mayo. DOI: 10.3145/epi.2022.may.05.

UOC R&I

La investigación e innovación (I+D+i) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo xxi, mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital.

Los más de 500 investigadores e investigadoras y los 51 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC, un programa de investigación en aprendizaje en línea (e-Learning Research) y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (eHC).

La Universidad impulsa también la innovación en el aprendizaje digital a través del eLearning Innovation Center (eLinC) y la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.