Optimisme

"La ciència oberta s'ha convertit en una idea mainstream. Anar-hi en contra ja es percep com una cosa políticament incorrecta, i això ha estat un gran assoliment de la comunicació en aquests anys", explica López Borrull. Les opinions que recull el nou treball permeten concloure que el moment és propici per avançar en la implantació de la ciència oberta, però que el canvi només es podrà completar si hi ha una clara voluntat institucional.

"El nostre estudi mostra una fotografia actual de les barreres i dels factors que facilitarien el camí cap a la ciència oberta. És una recerca que aporta coneixement útil i aplicable que hauria d'ajudar a implantar noves polítiques, perquè són aquestes les que marquen el que fa la gent", afegeix el professor i investigador de la UOC. O, tal com acaba l'article mateix, "quan hi ha estructura i incentius, els investigadors compleixen".

Un canvi en marxa

Tot i que el sistema actual d'avaluació científica fa prevaldre la quantitat respecte de la qualitat —la realitat coneguda com a publish or perish—, Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC, afirma que el canvi està en marxa. "A Europa s'està creant una coalició d'organitzacions per implantar una avaluació que faci prevaldre la qualitat i la diversitat de la recerca, amb la protecció de la Comissió Europea", detalla la vicerectora, prèviament a la Setmana Internacional de l’Accés Obert, la qual tindrà lloc del 24 al 30 d’octubre.

"La coalició veurà la llum enguany, formada per les entitats que signin els compromisos consensuats en un acord col·laboratiu, publicat al juliol", afegeix. "Des de la UOC hem estat presents en els debats i hem obert el debat intern per decidir si ens sumem a aquesta coalició", conclou.

La UOC aposta pel coneixement obert

La UOC, a més de crear recentment un nou grup operatiu de Ciència oberta, dins de la seva Vicegerència de Recerca i Innovació, és una universitat amb una aposta decidida pel coneixement obert, una dimensió integral més enllà de la ciència, que inclou els recursos d'aprenentatge o els processos d'innovació oberta. "Hem creat estructures institucionals per incentivar el canvi, com la política institucional aprovada l'any passat, o la nostra adhesió a DORA —la Declaració Internacional de San Francisco per la ciència oberta—, que vam signar el 2019. La nostra estratègia es recull en el Pla d'acció de coneixement obert de la UOC, dissenyat i executat de manera participativa per equips acadèmics i de gestió de la Universitat", detalla Pastora Martínez Samper.

Des que es va aprovar aquest pla, "el nostre repositori institucional en obert —‍l'O2 Repositori UOC— té més del doble d'articles acadèmics", afegeix la vicerectora, que detalla que, a més, tant el nombre de recursos d'aprenentatge com la quantitat de treballs finals de l'estudiantat disponibles en obert han augmentat gairebé un 40 %.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 4, educació de qualitat.

Article de referència

Aurora González Teruel; Alexandre López Borrull; Gema Santos Hermosa; Francisca Abad García; Candela Ollé; Rocío Serrano Vicente. Drivers and barriers in the transition to open science: the perspective of stakeholders in the Spanish scientific community. Profesional de la Información. 2022, maig. DOI: 10.3145/epi.2022.may.05.

UOC R&I

