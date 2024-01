Una metodología relevante para el caso español

Para ejemplificar la aplicación del modelo y el impacto en la prima de seguro de las diferentes variables —fundamentalmente el número de eventos extremos—, los investigadores destacan el caso de Birmingham y Leeds. "Ambas son ciudades del Reino Unido con el mismo precio de electricidad. Sin embargo, Leeds tiene la prima más baja y Birmingham tiene la más alta de nuestra muestra. La diferencia se debe a que en Leeds solo se produjeron 7 de estos eventos extremos, mientras que en Birmingham, en el mismo periodo de tiempo, fueron 92", recuerda el investigador.

La importancia del precio de la electricidad puede comprobarse también al analizar el caso de Aarhus y Lisboa, dos ciudades con la misma prima de seguro, pero con un número diferente de eventos extremos. "Mientras que Aarhus registra 57 eventos extremos, Lisboa solo registra 40, pero según nuestro modelo la prima sería la misma, ya que en Lisboa el promedio de precios de la electricidad es más alto que en Aarhus, de modo que en el cálculo de la prima se compensa el menor número de infracciones", detalla Jorge M. Uribe.

Según el investigador, esta metodología también sería "particularmente relevante para países como España, en los que un gran porcentaje de los consumidores finales de electricidad (alrededor del 40 %) tienen sus facturas de electricidad vinculadas instantáneamente a las variaciones de los precios mayoristas de la electricidad", apunta.

Impacto del cambio climático

Un elemento clave de la nueva metodología es que es fácilmente extensible a otras tecnologías, como las turbinas eólicas, sustituyendo la variable de la radiación por la velocidad del viento. Además, también abre la puerta a futuros estudios de los efectos del cambio climático en la generación potencial (a máxima capacidad) de estas tecnologías, ya que permite analizar "sistemáticamente el impacto de las variables climáticas en condiciones extremadamente bajas de radiación solar registrada y déficit de generación esperado de las tecnologías fotovoltaicas", concluye el investigador.

Esta investigación de la UOC favorece los objetivos desarrollo sostenible ( ODS ) 7, energía asequible y no contaminante, y 9 , industria, innovación e infraestructura.

