Els projectes de generació d'energies renovables són un dels pilars de la transició energètica. La instal·lació d'aquestes tecnologies per part de persones que volen generar la seva pròpia energia, fonamentalment solar, per a l'autoconsum —els anomenats consumidors proactius— ha augmentat els últims anys. Un estudi de Jorge M. Uribe , investigador del grup de recerca FM2 , dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC , i Stephania Mosquera-López, de la Universitat EAFIT, ha dissenyat una nova metodologia per calcular de manera senzilla el risc climàtic d'aquesta mena de projectes i crear productes d'assegurances que cobreixin les pèrdues provocades per les baixades en la generació energètica causades per les variacions climàtiques. Aquest mètode permet establir la prima d'assegurança a partir del preu de l'energia i de dades sobre la radiació solar i sobre variables climàtiques, com ara la temperatura, la velocitat del vent i les precipitacions. Els resultats d'aquesta recerca, que s'han provat amb dades reals a quaranta ciutats de tretze països de l'Europa occidental, podrien facilitar el desenvolupament d'aquest tipus de projectes d'energies renovables i ajudar a impulsar la transició energètica europea.

"La metodologia proposada i els nostres resultats empírics són d'especial interès per a les companyies que comencen a explorar el mercat dels productes d'assegurances en la transició energètica europea que hi ha en curs, però també per als consumidors proactius d'electricitat, perquè els nostres resultats els permeten avaluar el risc de generació causat per les condicions climàtiques dels projectes que depenen de tecnologies d'energies renovables variables, especialment la solar", explica Jorge M. Uribe.

Per tant, el tipus de productes d'assegurances resultants podria afavorir, en paraules de l'investigador, "la mitigació del risc associat als factors climàtics implícits en aquests projectes energètics; a més, empenyeria les llars i les comunitats de veïns a implantar-los, amb el consegüent impacte positiu en termes ambientals, econòmics i de sostenibilitat per al conjunt de la societat".