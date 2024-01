Poner en valor las tareas no vinculadas directamente con la producción científica

“Las diferencias observadas en el estudio deben servir para que las instituciones ofrezcan medidas que reviertan este sesgo. Desde el comité de trabajo apostamos por impulsar la participación activa de las mujeres en tareas vinculadas con el desarrollo de su carrera científica”, manifiesta el equipo investigador implicado.

El grupo también defiende la necesidad de introducir cambios en el sistema actual de evaluación de la investigación de forma que tareas percibidas como altruistas –tales como las actividades divulgativas en el ámbito educativo y la revisión de artículos– sean parámetros de evaluación igual de válidos que los relacionados con la producción científica.

Artículo relacionado

Izquierdo-Useros, N., Marin Lopez, M. A., Monguió-Tortajada, M., Muñoz-Moreno, J. A., Agusti Benito, C., Morón-López, S., Evans, H., Gualdrón-López, M., Müller, J., & Prado, J. G. (2022) Impact of COVID-19 lockdown in a biomedical research campus: A gender perspective analysis. Frontiers in Psychology, 13, 906072. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.906072

