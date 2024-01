En resposta a la pandèmia de la COVID-19, els governs d’arreu del món van declarar diverses mesures de contenció, entre elles el confinament domiciliari i les restriccions de moviment. Aquestes mesures van aconseguir frenar la progressió d’aquesta malaltia, però també van tenir un impacte social i econòmic, i van incrementar desigualtats, com la bretxa de gènere. Volent quantificar aquestes diferències entre homes i dones en l’àmbit de la recerca biomèdica, el grup de treball “Dones en Ciència” del Campus Can Ruti publica en obert a la revista Frontiers in Psychology un estudi dut a terme conjuntament per l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, la Fundació Lluita contra les Infeccions, l’Institut Català d’Oncologia, el Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya, l'Hospital Germans Trias i Pujol, l’Institut de Salut Global de Barcelona i amb la participació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). L’article posa de manifest com, durant la pandèmia, les activitats vinculades a la producció científica han estat majoritàriament dutes a terme per homes.

L’estudi –en el qual han col·laborat, per part de la UOC, José Antonio Muñoz Moreno, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, i l’investigador Jörg Müller, del grup de recerca de Gènere i TIC (GenTIC), de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3)– ha comptat amb la participació de 147 persones del Campus Can Ruti –80% dones, 20% homes– i s’ha dut a terme mitjançant la realització d’enquestes durant els mesos de juliol a octubre de 2020. A partir dels resultats obtinguts, el grup de treball manifesta la necessitat de revertir aquesta situació incrementant la representació femenina en la producció científica i posant en valor la resta de tasques científiques menys reconegudes i executades majoritàriament per dones.