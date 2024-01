El Black Friday es la antesala de la campaña navideña

El éxito internacional del Black Friday y su enorme aceptación, pese a ser una tradición estadounidense, se debe en gran medida por la época en la que se da. “Al celebrarse a finales de noviembre marca el inicio de las compras navideñas en todo el mundo”, explica Casasus, uno de los momentos más importantes para cualquier negocio.

De hecho, son muchos los consumidores que aprovechan este día para empezar con su lista de compras navideñas. Según el último estudio de consumo realizado por Deloitte esta campaña de descuento de noviembre concentrará un 15% de las compras previstas para Navidad. El ahorro acumulado en las carteras de las familias eleva aún más la ilusión ante la posibilidad de comprar a precios competitivos.

Y como explicó Neus Soler, profesora de los Estudios de Economía y de la Empresa de la UOC, en la notícia Navidad en octubre: ¿por qué las marcas adelantan sus campañas?, este 2022 la Navidad se espera con ganas. “Es la primera sin restricciones, pese a la inflación, habrá más momentos de reunión y con ello regalos”

Otro punto importante del crecimiento de esta festividad en España tal y como recuerda Casasus, es la digitalización de las empresas que, “han invertido mucho durante la pandemia del COVID-19, momento en que la venta digital era la única opción para llegar al consumidor”.

El turismo se suma al Black Friday

Y pese a que los productos tecnológicos continuaban siendo los más vendidos en el Black Friday, cada vez más sectores se abren a él.

Según los números aportados por Casasus, en la actualidad, la tecnología copa un 40% de las ventas, seguido por moda y complementos que representaron el año pasado el 34% de las ventas. Pese a eso, el ocio y los viajes no se quedan atrás y el año pasado ya significaba “cerca del 10% de las ventas”, recuerda la experta.

Y detrás de un aumento de la demanda hay una campaña de marketing. “Con la pandemia, estos actores se vieron muy perjudicados, necesitaban medidas para incentivar su consumo. Y la euforia del Black Friday es una oportunidad muy buena de aprovechar”, explica.

Además, tradicionalmente para estos negocios, noviembre y diciembre son meses flojos. “El consumidor está más focalizado en la Navidad, se compran productos tangibles como la electrónica, los juguetes o las joyas”, incide Casasus. Por ello, la adopción del Black Friday ha supuesto atacar estos meses de baja demanda y recuperar el dinero perdido en los momentos del Covid-19. Y parece ser que invertir en turismo durante estas fechas ya tiene seguidores. Como figura en el Barómetro Turístico Brain Trust, el 40 % de los viajeros planifican sus viajes con antelación, de ahí que el Black Friday se haya convertido en un día clave y atractivo para todos los viajeros que no quieran pagar más de la cuenta.

No caer en estafas

Y aunque la euforia colectiva del Black Friday supone un buen aliciente para obtener ventas, como remarca Casacus, no siempre es un acierto: “también puede ser un momento arriesgado si no se planifica y se ejecuta de forma estratégica”.

Casacus advierte del peligro de caer en una campaña falsa, provocada por un bulo en la red. Una práctica que puede dañar a la reputación de la empresa. “Hace pocos días se promocionaba que Iberia regala 5.000 billetes de Iberia a destinos europeos y era falso”, ejemplifica. Aunque, aparte de inventado también era una estafa. Para entrar en dicho sorteo de billetes se tenía que abonar 2,90 euros por unos supuestos gastos de gestión. Y, aparte, se tenía que reenviar el enlace a cinco contactos más, para así dejar a los estafadores nuevas víctimas a las que engañar. No tardó mucho Iberia en desmentir este bulo en un comunicado y en sus redes sociales, pero, desafortunadamente para muchos el daño ya está hecho.

¿La inflación afectará al Black Friday?

No obstante, con el panorama de inflación, el sector del gran consumo contiene la respiración ante el panorama inflacionario que vigente. Pero, ¿esto afectará al Black Friday? Para Casasus no tiene por qué. “Ahora más que nunca se planificaran las compras con antelación para aprovechar el momento de promoción de Black Friday para poder beneficiarse de compras a mejor precio”, considera la experta. De hecho, según it Reseller, el 55,7 % de los españoles realizará alguna compra en Black Friday.

Según Casasus, el cada vez más es más exigente, por eso es importante que las empresas “hagan ofertas y promociones interesantes, que les aporten valor, que marquen la diferencia”, concluye.