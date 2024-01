El Black Friday és l'avantsala de la campanya nadalenca

L'èxit internacional del Black Friday i la seva gran acceptació, malgrat ser una tradició estatunidenca, es deu en gran manera a l'època en què es dona. "Com que se celebra a la fi del novembre, marca l'inici de les compres nadalenques a tot el món", explica Casasús, un dels moments més importants per a qualsevol negoci.

De fet, són molts els consumidors que aprofiten aquest dia per començar amb la llista de compres nadalenques. Segons l'últim estudi de consum fet per Deloitte, aquesta campanya de descompte de novembre concentrarà un 15 % de les compres previstes per a Nadal. L'estalvi acumulat en les carteres de les famílies eleva encara més la il·lusió davant la possibilitat de comprar a preus competitius. I com va explicar Neus Soler, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, en la notícia Nadal a l'octubre: per què les marques avancen les campanyes?, aquest 2022 el Nadal s'espera amb ganes. "És el primer sense restriccions i, malgrat la inflació, hi haurà més moments de reunió i, per tant, regals".

Un altre punt important del creixement d'aquesta festivitat a l’Estat espanyol, tal com recorda Casasús, és la digitalització de les empreses, que "han invertit molt durant la pandèmia de la COVID-19, moment en què la venda digital era l'única opció per arribar al consumidor".

El turisme se suma al Black Friday

I malgrat que els productes tecnològics continuen sent els més venuts en el Black Friday, cada vegada més sectors s'hi obren.

Segons els números aportats per Casasús, en l'actualitat, la tecnologia acumula un 40 % de les vendes, seguida per moda i complements, que van representar l'any passat el 34 % de les vendes. Malgrat això, l'oci i els viatges no es queden enrere i l'any passat ja significaven "prop del 10 % de les vendes", recorda l'experta.

I darrere d'un augment de la demanda hi ha una campanya de màrqueting. "Amb la pandèmia, aquests actors es van veure molt perjudicats; necessitaven mesures per incentivar el consum. I l'eufòria del Black Friday és una oportunitat molt bona per aprofitar", explica.

A més, tradicionalment per a aquests negocis, novembre i desembre són mesos fluixos. "El consumidor està més focalitzat en el Nadal, es compren productes tangibles com l'electrònica, les joguines o les joies", incideix Casasús. Per això, l'adopció del Black Friday ha representat atacar aquests mesos de baixa demanda i recuperar els diners perduts en els moments de la COVID-19. I sembla ser que invertir en turisme durant aquestes dates ja té seguidors. Com figura en el Baròmetre Turístic Brain Trust, el 40 % dels viatgers planifiquen els viatges amb antelació; per aquest motiu, el Black Friday s'ha convertit en un dia clau i atractiu per a tots els viatgers que no vulguin pagar més del compte.

No caure en estafes

I encara que l'eufòria col·lectiva del Black Friday és un bon al·licient per obtenir vendes, com remarca Casasús, no sempre és un encert: "també pot ser un moment arriscat si no es planifica i s'executa de manera estratègica".

Casasús adverteix del perill de caure en una campanya falsa, provocada per un rumor fals a la xarxa, una pràctica que pot fer malbé la reputació de l'empresa. "Fa pocs dies es promocionava que Iberia regalava 5.000 bitllets d'aquesta companyia a destinacions europees, i era fals", exemplifica. Encara que, a part d'inventat, també era una estafa. Per entrar en aquest sorteig de bitllets s'havia d'abonar 2,90 euros per unes suposades despeses de gestió. I, a més, s'havia de reenviar l'enllaç a cinc contactes més, per així deixar als estafadors noves víctimes a les quals poguessin enganyar. Iberia no va tardar gaire a desmentir aquesta mentida en un comunicat i a les seves xarxes socials, però, desafortunadament per a molts el mal ja està fet.

La inflació afectarà el Black Friday?

Malgrat tot, amb el panorama d'inflació, el sector del gran consum conté la respiració davant el panorama inflacionari vigent. Però això afectarà el Black Friday? Per a Casasús no ha de ser necessàriament així. "Ara més que mai es planificaran les compres amb antelació per aprofitar el moment de promoció de Black Friday per poder-se beneficiar de compres a un preu més avantatjós", considera l'experta. De fet, segons it Reseller, el 55,7 % dels espanyols farà alguna compra el Black Friday.

Segons Casasús, el client cada vegada és més exigent, i per això és important que les empreses "facin ofertes i promocions interessants, que els aportin valor, que marquin la diferència", conclou.