Es necesario un abordaje integral

Los autores de la investigación hacen un llamamiento a diseñar programas de telemedicina con una visión integral. "Basándose en estos resultados tan positivos sobre la efectividad de la telemedicina, los responsables de políticas deberían considerar promover una implementación general de esta práctica, siempre teniendo en cuenta las barreras que presenta, con el objetivo de que los beneficios de estas herramientas estén disponibles para todo el mundo que lo necesite", explica Natasha Azzopardi Muscat, directora de Políticas y Sistemas de Salud de los Países en la OMS Europa y coautora del estudio.

Además de las barreras específicas, el artículo añade que "también deberían incluirse las naciones pobres para que pudieran beneficiarse de las tecnologías sanitarias emergentes".

Iniciativas políticas para la implementación de la telemedicina

La OMS Europa y la Comisión Europea han lanzado varias iniciativas para desarrollar e implementar prácticas de telemedicina, especialmente a través del Plan de acción regional para la región europea de la OMS, que fue aprobado por los ministros de Salud en el Comité Regional Europeo de la OMS celebrado en septiembre. El plan establece que las soluciones de salud digital, incluida la telemedicina, pueden contribuir a hacer avanzar la cobertura sanitaria universal, proteger a la población en tiempos de emergencias y mejorar la salud y el bienestar en la región.

Otras iniciativas incluyen los programas de financiación Horizon 2020, Horizon Europe y las redes europeas de referencia (European Reference Networks).

Estos proyectos y políticas reconocen no solo el poder de la telemedicina para eliminar barreras geográficas y expandir el acceso a los servicios de salud, sino también la necesidad de establecer mecanismos para mitigar barreras y riesgos.

Esta investigación de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 3, salud y bienestar, y 17, alianzas para conseguir los objetivos.

Artículo de referencia:

Saigí-Rubió, F.; Borges do Nascimento, I. J.; Robles, N.; Ivanovska, K.; Katz, C.; Azzopardi-Muscat, N.; Novillo Ortiz, D. The Current Status of Telemedicine Technology Use Across the World Health Organization European Region: An Overview of Systematic Reviews, Journal of Medical Internet Resarch 2022;24(10):e40877. doi: 10.2196/40877.



UOC R&I

La investigación e innovación (I+D+i) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo xxi, mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital.

Los más de 500 investigadores e investigadoras y los 51 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC, un programa de investigación en aprendizaje en línea (e-Learning Research) y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (eHC).

La Universidad impulsa también la innovación en el aprendizaje digital a través del eLearning Innovation Center (eLinC) y la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.