Les tecnologies relacionades amb la telemedicina han demostrat ser beneficioses en un ampli ventall d'actuacions mèdiques —com ara exàmens, diagnòstics, gestió, tractament i seguiment a llarg termini de pacients amb malalties cròniques—, segons un nou estudi impulsat per la regió europea de l'Organització Mundial de la Salut i elaborat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

L'estudi, publicat en obert i titulat "The current status of telemedicine technology use across the World Health Organization European region: an overview of Systematic Reviews", fa un resum de diverses revisions sistemàtiques sobre l'ús de la telemedicina en 53 països. L'autor principal és Francesc Saigí, investigador dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i del grup de recerca Epi4Health, i director del centre col·laborador de l'Organització Mundial de la Salut en salut digital, vinculat als Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i amb el suport de l'eHealth Center (eHC). Per part de la UOC, també hi han participat la investigadora de l'eHC Noemí Robles i les estudiants de doctorat Keti Ivanovska i Che Riva.

Tot i que l'ús de la telemedicina permet oferir serveis de salut de qualitat de manera accessible i cost-efectiva i és útil per reduir la morbiditat i la mortalitat, no va ser fins a la pandèmia de la COVID-19 que aquesta pràctica es va estendre, sobretot per continuar proporcionant serveis de salut als pacients de tots els països de la regió europea. Amb l'objectiu de tenir una visió general de l'estat de la telemedicina en aquesta regió (que comprèn els països europeus i alguns països de l'Àsia Central), els autors de la recerca van analitzar dades de més de 2.000 estudis sobre telemedicina, en què van participar més de 20.000 pacients de la regió europea de l'OMS.

"Hem descobert que l'ús d'eines digitals en la prestació de serveis de salut té un impacte clar i significatiu en els pacients", explica David Novillo Ortiz, assessor regional de l'OMS en salut digital i dades, i també autor de l'estudi. "Vam observar més bons resultats clínics, un seguiment més adequat per part dels professionals de la salut i un benefici general, tant per als pacients com per als professionals", afirma.