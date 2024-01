El día 18 de noviembre se celebra el Día Mundial para la Prevención contra el Abuso Infantil , que tiene como objetivo poner el foco en un problema que afecta al conjunto de la sociedad y que requiere de espacios para difundir programas de prevención, ya que tendemos a pensar que a nuestro hijo no le va a pasar esto, hasta que pasa.

En estos últimos años han incrementado los casos de abusos que empiezan a través de las redes sociales. "Los datos son los que son, y prácticamente uno de cada cinco menores ha recibido solicitudes sexuales a través de internet, tanto por parte de personas adultas como por parte de otros menores. Además, dos de cada tres menores que practican sexteo (intercambio de imágenes íntimas) lo hace bajo presión o coacción", explica Irene Montiel, profesora del grado de Criminología y el máster universitario de Ciberdelincuencia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) , y experta en el estudio de la captación de menores a través de internet (grooming).

Pero los hechos no quedan aquí. Según un estudio de Unicef en el que se ha encuestado a más de 10.000 jóvenes de 25 países, solo el 36 % de los entrevistados afirma que puede distinguir con certeza a las personas que mienten sobre su identidad en las redes. Es decir, la mayoría de los jóvenes no distingue con exactitud cuándo se produce esta situación y cuándo no.

"Saber identificar estas situaciones es clave para el desarrollo psicosocial saludable, igual que lo es hablar con los jóvenes de las relaciones abusivas que se dan fuera de línea. La asimetría de edad, de poder o de posición, o cualquier forma de coacción en la interacción, definen una situación como abusiva", asevera esta misma experta quien también tiene un estudio sobre el tema.

Ante este panorama, ¿cómo pueden educar los padres a sus hijos para que no sean víctimas del grooming?