No s'ha d'inculcar la por

Però com podem alertar els fills sense que caiguin en la por? Rodríguez explica que "és fonamental tenir en compte que, per al treball preventiu sobre abusos, no sempre cal parlar-ne directament". No es tracta que sempre estiguin alerta, sinó que aprenguin a "detectar situacions que sobrepassen els límits d'una relació saludable".

Així, com a consell, la psicòloga de la UOC comenta que els pares o tutors s'han d'assegurar que "la conversa ocupi un lloc central en la dinàmica familiar": ser pròxims i oferir el testimoni propi com a eina educativa. És a dir, "interessar-se per les seves relacions i també fer-los partícips de les nostres", incideix.

A més, Irene Montiel afegeix que no es tracta de prohibir totalment l'accés a les TIC, però que, en el cas dels més petits, "hem de saber a quins riscos s'exposen i com es produeixen". Segons l'experta, xarxes socials com ara Instagram o TikTok "són molt perjudicials, i no només per a la salut mental i per al desenvolupament cognitiu dels infants, sinó perquè també són utilitzades per persones que busquen algun benefici de tipus sexual, com ara imatges, trobades en línia, cites o fins i tot relacions afectives" . Per això, Montiel considera que, "des del moment en què es produeix el primer contacte del menor amb la xarxa, s'ha d'evitar que navegui sense cap supervisió per aquests ciberespais, i s'han d'establir mesures de protecció".

Entendre per què ho fan

Com recorden les expertes, si els pares detecten algun comportament estrany dels fills, és tan important preguntar com escoltar. "És molt probable que no ens agradi tot el que sentim o vegem, però cal arribar a comprendre la motivació de la seva conducta —quina necessitat estan intentant cobrir— per establir maneres saludables de satisfer-la", assenyala Montiel. De fet, l'especialista de la UOC explica que, moltes vegades, el menor busca el reconeixement de persones adultes. Així doncs, "si entenem això, ens podríem convertir en els seus referents o, almenys, buscar adults del seu entorn que ho siguin de manera protectora", afirma.

No obstant això, Rodríguez recorda que cal allunyar-se del concepte d'interrogatori, ja que la manca de diàleg pot confondre i acabar amb un matís més aviat inquisidor. "Cal dir-los que notem que passa alguna cosa i que estem en disposició de parlar amb ells. Hem de mostrar interès i voluntat d'ajuda, ser una figura vàlida a la qual poden recórrer sempre que ho necessitin", conclou.

D'altra banda, en cas de no trobar la conversa adequada, Montiel recomana preguntar a l'infant "si entre els seus amics hi ha algú a qui li hagi passat això o allò (per exemple, que un adult hi hagi contactat per internet) i demanar-li la seva opinió sobre aquest tema o com actuaria si li passés a ell, a més de deixar-li caure que podria comptar amb nosaltres i que sempre estaríem al seu costat".

Eines per facilitar el procés

Hi ha moltes aplicacions de control parental, com ara Family Link, Qustodio o SecureKids. Segons Montiel, aquestes eines "poden ajudar les famílies a establir limitacions de diferents tipus (com ara de temps, continguts, aplicacions permeses, etc.) i, a més, supervisen l'activitat dels menors".

Un altre punt important és que, quan es produeixi un delicte, s'ha de comunicar a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a fi de poder sol·licitar, si escau, la retirada d'imatges íntimes o humiliants que circulin per la xarxa i poder blindar el contingut delictiu davant d'altres malfactors.