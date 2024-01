Toneladas de emisiones de CO₂ en juego

Por un lado, se ha publicado Business Case for ONE-meeting projects (estudio de caso para los proyectos ONE de una única reunión), un informe de alto nivel que recoge material de apoyo que explora cuestiones medioambientales relacionadas con los viajes transnacionales y presenta la destacada reducción de CO₂ como resultado de la introducción de más reuniones virtuales. Este informe presenta los resultados de un estudio de caso que se hizo y en el cual ha participado la UOC.

Por el otro, se plantearon dos escenarios. En el primero, los diferentes socios de un proyecto transnacional seguían la metodología ONE de una única reunión. En cambio, en el segundo escenario no: hacían tres reuniones en diferentes puntos de Europa en vez de solo una. Los autores del estudio midieron el impacto medioambiental de los viajes en ambos escenarios. Los resultados demuestran una diferencia de 10 toneladas de emisiones de CO₂ entre el escenario de reuniones presenciales y la metodología de una única reunión.

Sobre los beneficios medioambientales del proyecto, Duart destaca que "la reducción de los viajes innecesarios es una clara apuesta por la sostenibilidad". "Desde las universidades debemos facilitar las herramientas necesarias para conocer el impacto medioambiental de los desplazamientos, así como facilitar herramientas, como hace el proyecto ONE, para optimizar las reuniones que se llevan a cabo en los proyectos internacionales", añade.