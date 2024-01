The ONE Meeting Project, iniciativa liderada per la Universitat a Distància de Hagen (Alemanya) i en la qual també ha participat la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en el marc del projecte europeu Erasmus+, ha acabat, després de fer els primers passos el juny del 2021. El projecte ha servit per buscar alternatives a les trobades presencials a fi de reduir la petjada ecològica que poden provocar els desplaçaments. Aquest objectiu s'ha fixat en el context de projectes internacionals europeus d'educació superior. La iniciativa va sorgir per contribuir als propòsits mediambientals de la Unió Europea. La idea és incrementar el coneixement sobre el medi ambient i les competències digitals dels líders i el personal universitari per dur a terme projectes multinacionals amb èxit amb només una reunió entre els socis de diferents països.

A partir d'ara, la finalitat de The ONE Meeting Project, un cop conclòs, és donar suport a institucions d'educació superior i altres socis de projectes pel que fa a la transició cap a un nou model de cooperació que impliqui reunir-se només un cop cara a cara durant el desenvolupament d'un projecte.

Josep M. Duart, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i investigador del grup de recerca Open Evidence de la UOC, explica que la finalitat del projecte "no és dur a terme projectes internacionals sense reunions presencials, ja que sabem el valor que aporta la presencialitat quan es tracta de reunions internacionals, sinó donar eines per fer únicament les que siguin necessàries". En aquest sentit, "en projectes europeus de dos anys, se'n podria fer una, i es podrien optimitzar, tant les presencials com sobretot les no presencials", afegeix.

Així doncs, la metodologia ONE d'una reunió presencial única promou la col·laboració més dinàmica i digital, en temps real i enfocada al treball en equip. Això s'aconsegueix traient el màxim profit a les eines digitals de col·laboració que ja existeixen. Com a resultat del projecte, s'han publicat tres documents.