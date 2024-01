Yoga + meditación + expresión artística

Dividieron a las menores en dos grupos: el primero siguió con sus actividades habituales. El segundo, en cambio, participó durante una semana en un programa de terapia multimodal desarrollado por Susana Roque López, que incluye sesiones de treinta minutos de yoga, así como prácticas de meditación mindfulness guiadas, además de actividades de expresión artística, como baile, música, dibujo o teatro. Los dos últimos días las niñas recibieron sesiones grupales de un tipo de tratamiento psicológico llamado EMDR, de desensibilización y reprocesamiento de la experiencia traumática. Los investigadores tomaron muestras de saliva de las participantes, antes y después de la intervención, de donde se aisló ADN para realizar estudios epigenéticos.

En un primer trabajo, los investigadores ya demostraron cómo seguir este programa reducía de manera sustancial el riesgo de padecer problemas de salud mental asociados al trauma. Ahora, en este estudio de continuación que acaban de publicar, han comprobado que se producen cambios epigenéticos en algunos genes implicados en los efectos del trauma, como la vulnerabilidad al estrés, las respuestas inflamatorias o la tendencia a comportamientos de riesgo. Así, los científicos hallaron cientos de cambios epigenéticos asociados a la mejora de la salud mental como respuesta al programa.

"Hemos visto en la puntuación de cuestionarios de estrés postraumático una reducción muy significativa, por debajo del diagnóstico de estrés postraumático. Y esos beneficios se han mantenido al menos dos meses después de terminar el programa", afirma Kaliman, que explica que la reducción del estrés a través de la meditación y de las actividades artísticas desencadena una cascada de neurotransmisores y hormonas que actúan en el cerebro y modifican la expresión génica y epigenética.

Los autores de este trabajo consideran que este tipo de programas puede ayudar a regular las emociones de forma más efectiva y a fomentar la resiliencia en personas afectadas por un trauma durante la infancia.

Esta investigación con participación de la UOC favorece los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) número 3, de salud y bienestar, y número 10, de reducción de las desigualdades.

Artículo de referencia:

Kaliman, P., Cosín-Tomás, M., Madrid, A. et al. Epigenetic impact of a 1-week intensive multimodal group program for adolescents with multiple adverse childhood experiences. Sci Rep 12, 17177 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-21246-9

