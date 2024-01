Ioga + meditació + expressió artística

Van dividir les menors en dos grups: el primer va seguir amb les seves activitats habituals. El segon, en canvi, va participar durant una setmana en un programa de teràpia multimodal desenvolupat per Susana Roque López, que inclou sessions de trenta minuts de ioga, així com pràctiques de meditació mindfulness guiades, a més d'activitats d'expressió artística, com ara ball, música, dibuix o teatre. Els dos últims dies les nenes van rebre sessions grupals d'una mena de tractament psicològic anomenat EMDR, de dessensibilització i reprocessament de l'experiència traumàtica. Els investigadors van prendre mostres de saliva de les participants, abans i després de la intervenció, i en van aïllar ADN per fer-ne estudis epigenètics.

En un primer treball, els investigadors ja van demostrar com el fet de seguir aquest programa reduïa de manera substancial el risc de patir problemes de salut mental associats al trauma. Ara, en aquest estudi de continuació que acaben de publicar, han comprovat que es produeixen canvis epigenètics en alguns gens implicats en els efectes del trauma, com ara la vulnerabilitat a l'estrès, les respostes inflamatòries o la tendència a comportaments de risc. Així, els científics van trobar centenars de canvis epigenètics associats a la millora de la salut mental com a resposta al programa.

"Hem vist en la puntuació de qüestionaris d'estrès posttraumàtic una reducció molt significativa, per sota del diagnòstic d'estrès posttraumàtic. I aquests beneficis s'han mantingut almenys dos mesos després d'acabar el programa", afirma Kaliman, que explica que la reducció de l'estrès mitjançant la meditació i les activitats artístiques desencadena una cascada de neurotransmissors i hormones que actuen en el cervell i modifiquen l'expressió gènica i epigenètica.

Els autors d'aquest treball consideren que aquest tipus de programes pot ajudar a regular les emocions de manera més efectiva i a fomentar la resiliència en persones afectades per un trauma durant la infància.

Aquesta recerca amb participació de la UOC afavoreix els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 3, de salut i benestar, i número 10, de reducció de les desigualtats.

