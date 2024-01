Continuidad de la investigación

Las conclusiones de la investigación subrayaron la existencia de tres principales obstáculos para la colaboración entre los participantes (usuarios, clínicos y cuidadores familiares). En primer lugar, comprendían de forma distinta el concepto de malestar, atribuyéndolo en el caso de los clínicos a los síntomas del trastorno y en el caso de los usuarios a efectos adversos de la medicación. En segundo lugar, existían diferencias a la hora de definir el nivel de conciencia del trastorno. Los profesionales asociaban la conciencia del trastorno con el cumplimiento del tratamiento, los cuidadores lo entendían como sinónimo de autocuidado, y entre los pacientes surgió la idea de "conciencia del sufrimiento", como una categoría que englobaba el malestar en un sentido amplio que incluía la vivencia de marginación y estigma, así como los efectos adversos de los tratamientos biomédicos.

Por último, también se subrayaron expectativas discordantes respecto a la comunicación clínica. Éstas se condensan en las diferencias de significado entre las palabras "trato" y "tratamiento", donde el primero denota por los pacientes un pacto intersubjetivo y un reconocimiento del otro como sujeto , y, el segundo, una intervención que se realiza más sobre un objeto (la enfermedad) que sobre un sujeto (el paciente). Estos obstáculos facilitan prácticas coercitivas y de desubjetivación de los pacientes que son precisamente los ámbitos en los que la Guía pretende incidir para generar lo contrario: autonomía, apoderamiento de los afectados y afectadas y prácticas clínicas de decisiones compartidas.

En la investigación han participado diversas instituciones como el Centro de Salud Mental de Adultos Badalona II, el Centro de Salud Mental de Adultos Nou Barris, la Federación Salud Mental Cataluña, La Muralla, la Cooperativa Aixec SCCL, la Asociación Sociocultural Radio Nikosia , la Fundación Congreso Catalán de Salud Mental (FCCSM) y la Asociación Ocio Inclusivo Saräu.

La previsión es que el estudio tenga continuidad, a través de un proof of concept –es decir, una prueba de concepto que se realiza con el propósito de verificar que el concepto o la teoría es viable– o un ensayo clínico, afirma el equipo investigador.

Referencia

The collaborative management of antipsychotic medication and its obstacles: A qualitative study. Ángel Martínez-Hernáez, Asun Pié-Balaguer, Mercedes Serrano-Miquel, Nicolás Morales-Sáez, Andrea García-Santesmases, Deborah Bekele, Elisa Alegre-Agís. Social Science&Medicine. February 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.112811

Esta publicación favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 3, salud y bienestar.

