La medicació antipsicòtica és el tractament primari per trastorns mentals com l'esquizofrènia. Tot i això, entre un 25 i un 50% de les persones diagnosticades amb aquesta malaltia afirmen no sentir-se satisfetes amb la medicació que prenen habitualment, i, conseqüentment, no obtenir el resultat que esperen d’aquest tractament, malgrat complir-lo de forma regular. Aquest fet es deu als efectes secundaris i els riscos per a la salut de la medicació, com ara l'augment de pes, el risc de síndrome metabòlica o l'efecte sobre l'autoestima, entre d'altres. També hi ha altres factors: les connotacions socials associades a aquest tipus de fàrmacs, com ara l'estigmatització o la discriminació. Els antipsicòtics, a més, han demostrat la seva utilitat en alleujar els símptomes positius de la psicosi, com ara les al·lucinacions i els deliris, però no funcionen tan bé per abordar els símptomes negatius, com l'apatia o la pèrdua de motivació. Tot aquest conjunt de factors dificulten l’aliança terapèutica, entesa com el vincle col·laboratiu entre el pacient i el terapeuta. Ara, una investigació coordinada per la URV posa llum sobre l'existència d'altres mecanismes de participació i corresponsabilització dels usuaris envers el seu tractament. Fruit d’aquesta recerca s’ha elaborat la Guia per a la gestió col·laborativa de la medicació en salut mental.

Aquesta eina, resultat de la investigació del grup de recerca MARC (Medical Anthropology Research Center) de la URV, amb col·laboració amb el grup investigador CareNet (Care and Preparedness in the Network Society) de la UOC, s’ha desenvolupat al llarg de més de tres anys. L'objectiu de l’estudi ha estat investigar les percepcions i experiències subjectives associades al consum de psicofàrmacs a Catalunya, especialment dels antipsicòtics, així com els seus efectes en la qualitat de vida i quotidianitat dels consumidors. La recerca s’orienta a implementar polítiques de salut integradores i sostenibles dins de l'àmbit de la salut mental i s’ha basat en entrevistes, qüestionaris i grups de discussió amb usuaris de psicofàrmacs, cuidadors i professionals. Es tracta d'un estudi etnogràfic, qualitatiu i observacional, que no implica cap procediment clínic ni farmacològic.

La guia està orientada a persones que han viscut experiències de patiment mental i han rebut psicofàrmacs com a mesura terapèutica. Pretén esdevenir un material útil per generar diàleg i debat sobre aquest tipus de tractament. L’eina també pretén potenciar la participació i la capacitat de decisió de la persona que consumeix psicofàrmacs, especialment antipsicòtics, per tal de facilitar-li l’accés a tota la informació necessària sobre els medicaments i les seves alternatives, ja que aquest tipus de consumidor, generalment, es troba en situació de risc d'exclusió i amb autonomia personal reduïda. En aquesta guia, creada en coautoria entre un equip investigador, de professionals de la salut mental, usuaris i cuidadors, es pot trobar informació sobre els fàrmacs i els seus efectes secundaris, experiències o breus relats en primera persona i eines per crear un espai de treball en què dialogar al voltant de la medicació per a la salut mental.

Un aspecte central i innovador d'aquesta guia són les preguntes de reflexió que es llancen al lector, per tal que elabori una opinió i posicionament personal respecte a la medicació. "Què sento quan em trobo malament?”, “Com ho identifico?" o "Quines són les meves activitats quotidianes preferides?" en són algunes d'elles.