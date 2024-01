Aumentos significativos de los tiempos de viaje

Con estos parámetros, los investigadores definieron cuatro escenarios con distintas cuotas mínimas de pasajeros de conexiones con vuelos internacionales como requisito para permitir operar vuelos de corta distancia. Así, por ejemplo, un umbral del 10 % significaría que solo se permitirían operar los trayectos que puedan demostrar que el 10 % o más de su capacidad de asientos se utiliza para las conexiones con vuelos de larga distancia. También calcularon lo que sucedería si se establecía el umbral en el 35 %, 60 % y 80 % de los pasajeros.

Los resultados indican que, según los escenarios, en Alemania se prohibirían entre 53.000 y 272.000 vuelos de corta duración al año, lo que reduciría las emisiones de CO₂ relacionadas entre un 2,7 % y un 22 %. Aun así, los investigadores subrayan que con la sustitución por trayectos de tren, los pasajeros se enfrentarían a "aumentos significativos del tiempo de viaje, lo que podría ser un gran inconveniente tanto para los viajeros de negocios como de ocio".

Las medidas también implicarían un aumento de entre el 4 % y el 13 %, según el escenario, de los usuarios de la red ferroviaria en comparación con los datos del 2019. En este contexto, los investigadores recalcan que cualquier proceso de sustitución de vuelos por trenes requeriría una mejora sustancial de las velocidades, capacidades e integración multimodal de la red ferroviaria de alta velocidad. "Además, estas inversiones en infraestructuras también comportarían un incremento en la emisión de CO₂ que debería tenerse en cuenta al valorar las medidas", apunta Pere Suau-Sánchez.

La ventaja verde de la red de trenes de alta velocidad de España

Estos resultados son similares a los obtenidos por el propio investigador sobre una selección de rutas desde Barcelona, que situó, en este caso, el ahorro potencial de CO₂ en un 2 %. Sin embargo, la traslación de esta investigación a otros países europeos debería considerar las particularidades de la red de aeropuertos y de las interconexiones con los ferrocarriles. "Por ejemplo, el trayecto Barcelona-Madrid es más fácil de sustituir porque tiene muchos usuarios potenciales y se podría realizar una oferta atractiva en cuanto a frecuencia, precios, etc., pero en otros trayectos con menos usuarios, la sustitución por la opción ferroviaria no sería tan interesante", detalla el investigador.

En este sentido, una de las ventajas de la red del tren de alta velocidad de España —la más larga de Europa con 3.487 kilómetros— es que utiliza siempre energía verde certificada, es decir, que no emite CO₂. "En otros países como Alemania, Francia o Gran Bretaña también se usan trenes semirrápidos que funcionan con diésel, por lo que es una variable que se debe tener en cuenta para calcular el ahorro de emisiones", recuerda el investigador.

El riesgo de los efectos rebote

Uno de los retos de esta clase de medidas es que no provoquen efectos imprevistos que tengan consecuencias negativas para la economía y también para la propia lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, el investigador de la UOC destaca que es necesario tener presente el riesgo de que las compañías aprovechen los vacíos originados por los vuelos cortos cancelados para crear nuevos vuelos de largo radio, que en términos absolutos producen más emisiones contaminantes, o que los pasajeros se trasladen a otros países donde no estén prohibidos, provocando un movimiento de las emisiones. Por este motivo, para Pere Suau-Sánchez, "es necesario un enfoque a escala europea, también en aspectos como la integración de los sistemas de reservas o la creación de una oferta de trenes intraeuropea atractiva".

Focalizarse en la larga distancia

Más allá de los vuelos de corta distancia, para el investigador de la UOC, en los próximos años la atención deberá centrarse en encontrar soluciones respecto a los trayectos de largo radio, que son responsables de dos tercios de las emisiones de CO₂ en el sector del transporte aéreo. "Mientras que otros sectores están avanzando hacia tecnologías menos contaminantes, las soluciones tecnológicas ligadas a los combustibles sostenibles de la aviación todavía están lejos para tener un impacto con la escala necesaria. Por este motivo, el peso relativo del transporte aéreo en las emisiones aumentará y, asimismo, se incrementará la presión de las políticas públicas y la ciudadanía para reducir este impacto con medidas tales como tasas u otras acciones con objeto de disminuir la actividad aérea", concluye el investigador.

Esta investigación de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 9, Industria, innovación e infraestructura, 12, Producción y consumo responsables y, 13, acción por el clima.

