Augments significatius dels temps de viatge

Amb aquests paràmetres, els investigadors van definir quatre escenaris amb diferents quotes mínimes de passatgers de connexions amb vols internacionals com a requisit per permetre operar vols de curta distància. Així, per exemple, un llindar del 10 % significaria que només es permetrien operar els trajectes que puguin demostrar que el 10 % o més de la seva capacitat de seients s'utilitza per a les connexions amb vols de llarga distància. També van calcular què passaria si s'establia el llindar en el 35 %, 60 % i 80 % dels passatgers.

Els resultats indiquen que, segons els escenaris, a Alemanya es prohibirien entre 53.000 i 272.000 vols de curta durada a l'any, cosa que reduiria les emissions de CO₂ relacionades entre un 2,7 % i un 22 %. Tanmateix, els investigadors subratllen que amb la substitució per trajectes de tren, els passatgers s'enfrontarien a "augments significatius del temps de viatge, i això podria ser un gran inconvenient tant per als viatgers de negocis com d'oci".

Les mesures també implicarien un augment d'entre el 4 % i el 13 %, segons l'escenari, dels usuaris de la xarxa ferroviària en comparació amb les dades del 2019. En aquest context, els investigadors recalquen que qualsevol procés de substitució de vols per trens requeriria una millora substancial de les velocitats, les capacitats i la integració multimodal de la xarxa ferroviària d'alta velocitat. "A més, aquestes inversions en infraestructures també comportarien un increment en l'emissió de CO₂ que s'hauria de tenir en compte en valorar les mesures", apunta Pere Suau-Sánchez.

L'avantatge verd de la xarxa de trens d'alta velocitat d'Espanya

Aquests resultats són similars als obtinguts pel mateix investigador sobre una selecció de rutes des de Barcelona, que va situar, en aquest cas, l'estalvi potencial de CO₂ en un 2 %. Tot i això, la translació d'aquesta investigació a altres països europeus hauria de considerar les particularitats de la xarxa d'aeroports i de les interconnexions amb els ferrocarrils. "Per exemple, el trajecte Barcelona-Madrid és més fàcil de substituir perquè té molts usuaris potencials i es podria fer una oferta atractiva pel que fa a freqüència, preus, etc., però en altres trajectes amb menys usuaris, la substitució per l'opció ferroviària no seria tan interessant", detalla l'investigador.

En aquest sentit, un dels avantatges de la xarxa del tren d'alta velocitat d'Espanya —la més llarga d'Europa amb 3.487 kilòmetres— és que utilitza sempre energia verda certificada, és a dir, que no emet CO₂. "En altres països com Alemanya, França o Gran Bretanya també es fan servir trens semiràpids que funcionen amb dièsel, de manera que és una variable que s'ha de tenir en compte per calcular l'estalvi d'emissions", recorda l'investigador.

El risc dels efectes rebot

Un dels reptes d'aquesta classe de mesures és que no provoquin efectes imprevistos que tinguin conseqüències negatives per a l'economia i també per a la mateixa lluita contra el canvi climàtic. Per exemple, l'investigador de la UOC destaca que cal tenir present el risc que les companyies aprofitin els buits deixats pels vols curts cancel·lats per crear nous vols de llarg radi, que en termes absoluts tenen més emissions contaminants, o que els passatgers es traslladin a altres països on no estiguin prohibits, provocant un moviment de les emissions. Per aquest motiu, per a Pere Suau-Sánchez, "és necessari un enfocament a escala europea, també en aspectes com la integració dels sistemes de reserves o la creació d'una oferta de trens intraeuropea atractiva".

Focalitzar-se en la llarga distància

Més enllà dels vols de curta distància, per a l'investigador de la UOC, en els anys vinents l'atenció s'haurà de centrar a trobar solucions respecte als trajectes de llarg radi, que són responsables de dos terços de les emissions de CO₂ en el sector del transport aeri. "Mentre que altres sectors estan avançant cap a tecnologies menys contaminants, les solucions tecnològiques lligades als combustibles sostenibles de l'aviació encara estan lluny per tenir un impacte amb l'escala necessària. Per aquest motiu, el pes relatiu del transport aeri en les emissions augmentarà i, així mateix, s'incrementarà la pressió de les polítiques públiques i la ciutadania per reduir aquest impacte amb mesures com ara taxes o altres accions a fi de disminuir l'activitat aèria", conclou l'investigador.

Article de referència

