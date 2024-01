Objetivos imposibles y despidos, los riesgos de la jornada por objetivos

Otro de los riesgos que conlleva este tipo de jornada es el hecho de que, "si se trabaja solo por objetivos y sin limitación de jornada, la empresa puede fijar objetivos imposibles", advierte Rimbau. Asimismo, la experta considera que retribuir la jornada en lugar de los resultados también tiene su lado positivo. "En una jornada puramente por objetivos, se incentiva la rapidez para lograr el objetivo por encima de la calidad; esto puede hacer que cada persona intente acabar cuanto antes sus objetivos y no mire por el interés global de la empresa o del equipo. Este incentivo desaparece cuando el número de horas de trabajo está fijado", explica Rimbau.

Toscani reconoce que otro peligro es que algunas empresas "sustituyan las horas no trabajadas con empleados en negro". Sin embargo, defiende la jornada por objetivos y asegura que se trata de un cambio de chip: "es darse cuenta de que un trabajador puede rendir mucho si se lo propone y trabaja en serio durante cinco horas, por ejemplo, y, por el contrario, puede perder mucho el tiempo y rendir menos en una jornada de ocho horas". El cambio de mentalidad ya se está dando en la población más joven, explica Daniel Toscani. De hecho, según el informe The Deloitte Global 2022 Gen Z and Millenial Survey, la conciliación entre la vida laboral y la privada fue la segunda razón de los jóvenes (mileniales y generación Z) para abandonar su trabajo en 2022. "Quieren más tiempo libre para el ocio y para conciliar la vida laboral con la familiar, y este modelo les favorecería", señala Toscani.

Rimbau defiende una combinación de ambos sistemas (jornada y objetivos). "Buscar formas de conciliar mejor sin perjudicar a la productividad laboral es un interés social compartido", afirma. "Esto no quiere decir que haya que olvidarse de esos objetivos o que haya que dejar de buscar formas de trabajar menos manteniendo o aumentando la productividad, al contrario. Sin embargo, no todo lo que hacen los trabajadores puede cifrarse en objetivos específicos", añade. La flexibilización de los horarios es, para Antonio Fernández, "perjudicial para el trabajador", ya que aumenta la carga de trabajo: "la flexibilidad beneficia a la empresa", afirma.