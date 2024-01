"Si un treballador és capaç de complir tots els objectius en cinc hores, per què ha de treballar tres hores més aquest dia? Per què no es pot autoorganitzar la jornada?", es demana Daniel Toscani, professor col·laborador dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Toscani defensa la possibilitat que a les empreses en què sigui factible s'implementi la jornada per objectius. "Ja s'està implementant, amb ajudes estatals o autonòmiques i sense", explica.

Els últims anys, han anat sorgint nous models d'organització de la feina com a alternatives a la clàssica jornada de quaranta hores en un lloc fix: per exemple, els e-nomads, el teletreball o les setmanes de quatre dies laborables, que "han estat un èxit en països com Islàndia, Suècia, el Japó, el Regne Unit o els Estats Units", afirma Toscani. La jornada per objectius vol donar preferència a la consecució d'aquests propòsits per sobre del nombre d'hores treballades. La finalitat és, entre altres coses, "conciliar més bé la vida familiar i la professional", diu l'expert. "És essencial tenir en compte que, per molt que es treballi per objectius, la normativa obliga a fixar el nombre d'hores treballades (amb possibilitats de flexibilitat quant al moment i al lloc) i a tenir un registre de la jornada laboral diària", explica Eva Rimbau, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Un dels clars desavantatges d'aquest model és que fa imprescindible el control dels empleats per assegurar que aquests objectius es compleixen. "La clau seria no imposar-ho per llei, sinó que les empreses es vagin sumant voluntàriament a aquest model quan comprovin quins avantatges té en la satisfacció dels treballadors", afegeix Toscani.

Segons Randstad, el benefici principal d'aquest model és que augmenta la motivació dels treballadors, cosa que es pot traduir en un creixement de la productivitat. Si ens centrem en les xifres, els països que dediquen menys temps a la feina són Dinamarca i Noruega, mentre que Costa Rica i Mèxic són els que treballen més hores (dades del 2019 de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics). Curiosament, si els comparem, els que treballen menys hores (Dinamarca i Noruega) aconsegueixen un PIB per càpita més alt que els que dediquen més temps a la jornada laboral (Costa Rica i Mèxic).

Antonio Fernández, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, qualifica de mite la possibilitat de fer jornades exclusivament per objectius. "És una involució en els drets adquirits. Aquest sistema ja existia en la Revolució Industrial", afirma.

"És veritat que la tecnologia ens permet produir el mateix en menys hores", diu Fernández, però afegeix que "hi ha d'haver un control horari; aquestes hores han de continuar estant regulades". En una línia semblant s'expressa la professora Rimbau. "Crec que no hi ha possibilitat que es transiti cap a aquest model, ja que es mantindrà el principi de fixar les hores de feina perquè aquest sistema protegeix les dues parts dels abusos de l'altra", adverteix.