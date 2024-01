Implantación del teletrabajo en España

Se estima que en España una de cada seis personas ocupadas tiene teletrabajo, entre el 14 % y el 17 %, según los últimos datos de la Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación (TIC) en los hogares, publicada por el Instituto Nacional de Estadística. Aunque su demanda social es muy superior, "el teletrabajo se vislumbra como un instrumento para retener y captar talento. No obstante, debe superar varios desafíos para su generalización, ya que requiere un esfuerzo de las administraciones, empresas y trabajadores", incide la experta.

Según los autores de esta investigación, la confianza en el teletrabajo y en la organización que lo impulsa debe ser el elemento central para su desempeño efectivo. Por tanto, las empresas y entidades deben enfocarse en generar confianza, dar visibilidad y apoyar la mejora de la carrera profesional de las personas que teletrabajan para aumentar su rendimiento. "La confianza es un instrumento clave para adaptarse al teletrabajo, además, reduce la sensación de aislamiento y fatiga", apunta Ficapal-Cusí.

En este aspecto, para lograr un desempeño efectivo, también es importante reducir las percepciones de aislamiento y soledad de las personas empleadas mediante la implementación de ciertas prácticas. "Las interacciones cara a cara, el intercambio constante de información o la capacitación del liderazgo han sido destacadas como buenas prácticas para evitar el aislamiento", explica la experta.

No obstante, hay que tener en cuenta que actualmente el teletrabajo está muy asociado a profesiones que dependen de la tecnología, y que su desarrollo en ciertos puestos laborales está lejos de imponerse. "Su implantación en otros sectores en los que se requiere cierta presencialidad es más dificultosa y requerirá nuevas fórmulas", asevera la profesora de la UOC.

"La gestión de la distancia y el diseño organizativo para una buena transición al teletrabajo debe basarse en reforzar la confianza de las personas empleadas en el teletrabajo y en la organización que lo impulsa estableciendo mecanismos para minimizar los sentimientos de aislamiento social y fatiga", concluye Ficapal-Cusí.

Esta investigación de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 3, salud y bienestar, y 8, trabajo decente y crecimiento económico.

Referencia

Ficapal-Cusí, Pilar; Torrent-Sellens, Joan; Palos-Sanchez, Pedro, y González-González, Inés. (2023). The telework performance dilemma: exploring the role of trust, social isolation and fatigue. International Journal of Manpower. Disponible en: https://doi.org/10.1108/IJM-08-2022-0363

