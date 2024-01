Implantació del teletreball a Espanya

S'estima que a Espanya una de cada sis persones ocupades té teletreball, entre el 14 % i el 17 %, segons les últimes dades de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les llars, publicada per l'Institut Nacional d'Estadística. Encara que la seva demanda social és molt superior, "el teletreball s'albira com un instrument per retenir i captar talent. No obstant això, ha de superar diversos desafiaments perquè es generalitzi, ja que requereix un esforç de les administracions, les empreses i els treballadors", incideix l'experta.

Segons els autors d'aquesta recerca, la confiança en el teletreball i en l'organització que l'impulsa ha de ser l'element central per a l'acompliment efectiu. Per tant, les empreses i entitats s'han de centrar a generar confiança, donar visibilitat i defensar la millora de la carrera professional de les persones que teletreballen per augmentar-ne el rendiment. "La confiança és un instrument clau per adaptar-se al teletreball, a més, redueix la sensació d'aïllament i fatiga", apunta Ficapal-Cusí.

En aquest aspecte, per aconseguir un acompliment efectiu, també és important reduir les percepcions d'aïllament i solitud de les persones empleades implementant certes pràctiques. "Les interaccions cara a cara, l'intercanvi constant d'informació o la capacitació del lideratge han destacat com a bones pràctiques per evitar l'aïllament", explica l'experta.

No obstant això, cal tenir en compte que actualment el teletreball està molt associat a professions que depenen de la tecnologia, i que el seu desenvolupament en certs llocs laborals és lluny d'imposar-se. "La implantació en altres sectors en què es requereix certa presencialitat és més dificultosa i requerirà noves fórmules", assevera la professora de la UOC.

"La gestió de la distància i el disseny organitzatiu per a una bona transició al teletreball s'ha de basar en el reforç de la confiança de les persones empleades en el teletreball i en l'organització que l'impulsa tot establint mecanismes per minimitzar els sentiments d'aïllament social i fatiga", conclou Ficapal-Cusí.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 3, salut i benestar, i 8, treball decent i creixement econòmic.

Referència

Ficapal-Cusí, Pilar; Torrent-Sellens, Joan; Palos-Sanchez, Pedro, i González-González, Inés. (2023). The telework performance dilemma: exploring the role of trust, social isolation and fatigue. International Journal of Manpower. Disponible a: https://doi.org/10.1108/ijm-08-2022-0363

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle XXI mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.

Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.