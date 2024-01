Revisar una vez al año el estado de la pareja

Se trata de una intervención pensada para que la pueda hacer todo el mundo, no solo las parejas que estén en conflicto o pasando por un momento complicado. En realidad, se trata de una intervención para hacer revisión de la relación y orientarla hacia donde la pareja desee. Igual que hacemos una revisión anual del coche o de la salud en el médico de cabecera, estos investigadores proponen realizar una revisión de las relaciones de pareja mediante una intervención breve con técnicas pioneras. Con esta propuesta, animan a las personas a invertir un poquito de tiempo en su bienestar relacional y que esto, a su vez, tenga un impacto en su bienestar psicológico individual.

"Las relaciones tienen un ciclo de vida y necesitan atención. En la actualidad hay diferentes factores que incrementan la necesidad de que estas intervenciones de chequeo relacional sean necesarias en la sociedad. Por ejemplo, el incremento de la conciencia feminista ha hecho que muchas mujeres en relaciones heterosexuales aguanten menos situaciones que antes y que los hombres estén un poco despistados en cuál es su rol o su responsabilidad relacional en la pareja. Por otro lado, vivimos un momento histórico en el cual los jóvenes no tienen unos mapas tan definidos como antes, donde la fórmula mayoritaria era una relación heterosexual a través del matrimonio. Hoy hay muchas más maneras de ser pareja y tener relaciones afectivo-sexuales", explica Adrián Montesano. "Evidentemente, la diversidad es buena, pero también tenemos que tener en cuenta que cuanta más libertad, más miedos y más confusión. Es por eso que nuestro proyecto está diseñado para ayudar a las parejas a definir su futuro preferido de manera conjunta, basado en los valores y las preferencias de los participantes, de una manera totalmente antimoralista, y para prever la aparición de posibles incompatibilidades futuras", asegura.

Huyendo del individualismo

La investigación se está haciendo mediante un ensayo clínico randomizado y un análisis cualitativo de las cartas. Se enfoca a parejas que quieran mejorar su relación, sea cual sea su tipo de problemática o situación. El método pionero consiste en la escritura de cartas relacionales entre la pareja con el objetivo de mejorar su relación afectiva. Para el estudiante de doctorado Kevser Çakmak, "uno de los puntos claves es que la terapia tiene un enfoque relacional, es decir, que tiene en cuenta al otro miembro de la pareja, a diferencia del enfoque individualista tradicional, que se basa en el éxito individual de la persona y la obtención de cosas para uno mismo: ser feliz, tener buen sexo... Este individualismo imperante genera muchos problemas. Nuestro abordaje es que las relaciones implican a los dos miembros de la pareja: qué aporto yo a la relación, qué construimos, qué responsabilidad tenemos en alimentar la relación...".

Otro de los objetivos del estudio es ofrecer la oportunidad de romper algunas de las barreras que actualmente tiene la terapia de pareja: económicas, de acceso por localización geográfica, de estigma. "A veces, cuando las parejas llegan a la terapia ya es demasiada tarde y es difícil que funcione", asegura Montesano. El hecho de que la intervención pueda hacerse en línea puede ayudar a superar estos obstáculos. Otro de los beneficios que prevén los investigadores, si los resultados son positivos, es que este tipo de terapia pueda aplicarse también a otros tipos de relaciones, como entre padres e hijos, amigos o compañeros de trabajo.

Esta investigación beneficia los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 3, salud y bienestar, y 5, igualdad de género.

