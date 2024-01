Revisar un cop l'any l'estat de la parella

Es tracta d'una intervenció pensada perquè la pugui fer tothom, no solament les parelles que estiguin en conflicte o passant per un moment complicat. En realitat es tracta d'una intervenció per fer revisió de la relació i orientar-la cap a on la parella desitgi. Igual que fem una revisió anual del cotxe o de la salut al metge de capçalera, aquests investigadors proposen realitzar una revisió de les relacions de parella mitjançant una intervenció breu amb tècniques pioneres. Amb aquesta proposta, animen les persones a invertir una miqueta de temps en el seu benestar relacional i que això, a la vegada, tingui un impacte en el seu benestar psicològic individual.

"Les relacions tenen un cicle de vida i necessiten atenció. En l'actualitat hi ha diferents factors que incrementen la necessitat que aquestes intervencions de reconeixement sistemàtic relacional siguin necessàries en la societat. Per exemple, l'increment de la consciència feminista ha fet que moltes dones en relacions heterosexuals aguantin menys situacions que abans i que els homes estiguin una mica despistats en quin és el seu rol o la seva responsabilitat relacional en la parella. D'altra banda, vivim un moment històric en el qual els joves no tenen uns mapes tan definits com abans, on la fórmula majoritària era una relació heterosexual a través del matrimoni. Avui hi ha moltes més maneres de ser parella i tenir relacions afectivosexuals", explica Adrián Montesano. "Evidentment, la diversitat és bona, però també hem de tenir en compte que com més llibertat, més pors i més confusió. És per això que el nostre projecte està dissenyat per ajudar les parelles a definir el seu futur preferit de manera conjunta, basat en els valors i les preferències dels participants, d'una manera totalment antimoralista, i per preveure l'aparició de possibles incompatibilitats futures", assegura.

Fugint de l'individualisme

La recerca s'està fent mitjançant un assaig clínic randomitzat i una anàlisi qualitativa de les cartes. S'enfoca a parelles que vulguin millorar la seva relació, sigui quin sigui el seu tipus de problemàtica o situació. El mètode pioner consisteix en l'escriptura de cartes relacionals entre la parella amb l'objectiu de millorar la seva relació afectiva. Per a l'estudiant de doctorat Kevser Çakmak, "un dels punts claus és que la teràpia té un enfocament relacional, és a dir, té en compte l'altre membre de la parella, a diferència de l'enfocament individualista tradicional, que es basa en l'èxit individual de la persona i l'obtenció de coses per a un mateix: ser feliç, tenir bon sexe... Aquest individualisme imperant genera molts problemes. El nostre abordatge és que les relacions impliquen els dos membres de la parella: què aporto jo a la relació, què construïm, quina responsabilitat tenim a alimentar la relació...".

Un altre dels objectius de l'estudi és oferir l'oportunitat de trencar algunes de les barreres que actualment té la teràpia de parella: econòmiques, d'accés per localització geogràfica, d'estigma. "A vegades, quan les parelles arriben a la teràpia ja és massa tard i és difícil que funcioni", assegura Montesano. El fet que la intervenció es pugui fer en línia pot ajudar a superar aquests obstacles. Un altre dels beneficis que preveuen els investigadors, si els resultats són positius, és que aquest tipus de teràpia es pugui aplicar també a altres tipus de relacions, com ara entre pares i fills, amics o companys de feina.

Aquesta recerca beneficia els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 3, salut i benestar, i 5, igualtat de gènere.

Article de referència:

Montesano, A., Madigan, S., Çakmak, K., Ness, O., & Brønseth, S. R. (2023). Reconnecting with relational values in highly conflicted separating couples: A narrative therapy-informed relational interviewing teamwork-based supervision approach. Journal of Clinical Psychology, 1– 16. https://doi.org/10.1002/jclp.23480

