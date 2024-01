Una herramienta para profundizar en la relación entre salud mental y género

El primer objetivo del estudio era demostrar la existencia de una relación clara entre género y salud mental. El segundo, ir más allá para crear un índice de adherencia de género que propone partir de una idea de salud mental y de género que no sea binaria, que profundice en qué significa ser hombre, qué significa ser mujer y qué es la salud mental. "Lo que buscábamos era generar herramientas que puedan capturar a nivel científico una realidad que no es binaria", detalla Xavier Cela.

La propuesta del estudio es el Gender Adherence Index (GAI), un índice basado en un análisis multivariable de comportamientos y hábitos sociales y creencias asociadas con el género. "El cálculo de este índice sirve para analizar las relaciones entre la salud mental de los adolescentes, sus patrones de conducta y su socialización de género, de modo independiente a la determinación sexual o, si se quiere, aportando un complemento explicativo a esta etiqueta binaria", añade Asunción Pié.

La hipótesis general de la que parte el estudio es que el género, como proceso social, influye en el nivel y las formas de expresar sufrimiento mental entre los adolescentes. De esta manera, el género condiciona los procesos de búsqueda de atención, tanto formales como informales, así como las estrategias con las que se enfrentan a las situaciones adversas. Así, el Gender Adherence Index busca añadir un valor explicativo a los datos que puede ayudar a diseñar mejores actuaciones de prevención y asistencia.

En este primer estudio, los investigadores reconocen que, aunque la contribución del GAI es significativa, su efecto todavía es moderado. Esto se debe, sobre todo, a que los datos disponibles son insuficientes, ya que la encuesta del informe FRESC no se diseñó para ese objetivo. De cara al futuro, es necesario llevar a cabo un estudio más detallado y profundo de las variables y sus relaciones para mejorar la capacidad interpretativa y diseñar de forma adecuada las preguntas del Gender Adherence Index.

"Nuestra propuesta pasa por poder generar en las próximas ediciones del FRESC o algún otro estudio de este tipo una herramienta efectiva para poder estudiar de forma más profunda la relación entre género y salud mental. El objetivo último sería incorporar esta herramienta en estudios más grandes de salud pública que, normalmente, solucionan el tema de género de forma muy rápida, con una simple pregunta binaria", concluye Xavier Cela.

Esta investigación de la UOC favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 3, salud y bienestar, y 5, igualdad de género.

Artículo de referencia

Xavier Cela Bertran, Guille Peguero, Gemma Serral et al. "Understanding the relationship between gender and mental health in adolescence: the Gender Adherence Index (GAI)". European Child & Adolescent Psychiatry (2023). https://doi.org/10.1007/s00787-023-02150-7

