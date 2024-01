La relació entre salut mental i gènere

Cada quatre anys, l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) elabora un informe bastant ampli sobre adolescència i salut: Factors de Risc en Estudiants de Secundària (FRESC). L'ASPB fa una enquesta a gairebé 4.000 adolescents d'entre 13 i 19 anys que recull una bateria de preguntes molt àmplia, que inclou des de patrons de consum de substàncies fins a alimentació. No obstant això, com altres estudis similars, conceptualitza el gènere de manera binària, a través d'una pregunta senzilla, si la persona enquestada és noi o noia.

"Les dades del FRESC són molt interessants, però detectem que no sempre s'analitzaven de manera detallada. Crèiem que contenien molta més informació valuosa", explica Xavier Cela. "Des de l'Agència de Salut Pública de Barcelona es van mostrar molt contents de formar part de l'equip d'anàlisi i de cedir-nos les dades. A partir d'aquestes dades, el nostre equip de recerca va intentar trobar tendències en salut mental." L'estudi va confirmar que tant l'edat com el fet de presentar un estatus socioeconòmic baix tenen un impacte negatiu en la salut autopercebuda i el nivell de patiment psíquic o benestar emocional de les dones joves.

"Podem dir que el gènere condiciona com s'expressa el patiment mental, però també com es cerca ajuda. D'aquesta manera, els adolescents identificats com a nenes presenten més probabilitat de patir problemes emocionals, encara que tenen un comportament més prosocial [una conducta positiva per socialitzar i comunicar-se amb els altres]", afegeix Asunción Pié. "Per contra, els adolescents identificats com a nens presenten més probabilitat de patir problemes relacionats amb el comportament, símptomes associats amb el dèficit d'atenció i problemes amb els pares".

D'acord amb la investigadora del grup CareNet de la UOC, una pitjor salut mental o un patiment mental més gran expressat en les dones socialitzades es podrien explicar per dos motius. D'una banda, és el resultat d'un sistema social sexista i patriarcal, en què les desigualtats de gènere i la violència masculina contra les dones tenen un impacte en la seva salut mental. D'altra banda, té relació amb la capacitat d'expressar vulnerabilitat i afecte per part de les nenes, un tret associat amb la socialització femenina i molt més desenvolupat que en les persones que socialitzen com a homes.