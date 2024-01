El papel de los carotenos

Es conocido que la alimentación tiene un papel clave en las enfermedades cardiovasculares. Los carotenos son unos compuestos bioactivos presentes en las frutas y verduras de color amarillo, naranja y verde (zanahorias, espinacas, lechugas, tomates, boniatos, brócoli, el melón naranja o cantalupo, pimiento, mango, papaya, albaricoques, nísperos, calabaza, etc.). Los carotenos tienen, potencialmente, la capacidad de frenar la aterosclerosis. "Sin embargo, los estudios que se han hecho hasta ahora no han sido concluyentes e incluso parece que, administrados como suplemento, tienen un efecto perjudicial", explica Chiva Blanch.

En el artículo se estudiaron 200 personas de edades comprendidas entre cincuenta y setenta años que forman parte de la cohorte DIABIMCAP, reclutada por el grupo de Investigación transversal en atención primaria del IDIBAPS, que dirige Antoni Sisó Almirall. A los voluntarios que participaron en el estudio se les analizaron dos parámetros: la concentración de carotenos en sangre y, mediante una ecografía, la presencia de placas de ateroma en la arteria carótida.

"El estudio concluye que una mayor concentración de carotenos en sangre se traduce en una menor carga aterosclerótica, especialmente en mujeres", añade Chiva Blanch. "Por lo tanto, podemos confirmar que una dieta rica en frutas y verduras y, por lo tanto, en carotenos disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares", concluye.

Esta investigación de la UOC favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 3, salud y bienestar.

Artículo de referencia:

Bujosa F, Herreras Z, Catalán M, Pinyol M, Lamuela-Raventos RM, Martínez-Huélamo M, Gilabert R, Jiménez A, Ortega E, Chiva-Blanch G. Total carotene plasma concentrations are inversely associated with atherosclerotic plaque burden: A post-hoc analysis of the DIABIMCAP cohort. Clin Nutr. 2023 May 13:S0261-5614(23)00147-4. doi: 10.1016/j.clnu.2023.05.005. Epub ahead of print. PMID: 37230851.

