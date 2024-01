El paper dels carotens

És conegut que l'alimentació té un paper clau en les malalties cardiovasculars. Els carotens són uns compostos bioactius presents en les fruites i verdures de color groc, taronja i verd (pastanagues, espinacs, enciams, tomàquets, moniatos, bròquil, el meló taronja o cantalup, pebrot, mango, papaia, albercocs, nespres, carbassa, etc.). Els carotens tenen, potencialment, la capacitat de frenar l'ateroesclerosi. "Els estudis que s'han fet fins ara, però, no han estat concloents i fins i tot sembla que, administrats com a suplement, tenen un efecte perjudicial", explica Chiva Blanch.

En l'article es van estudiar 200 persones d'edats compreses entre cinquanta i setanta anys que formen part de la cohort DIABIMCAP, reclutada pel grup de Recerca transversal en atenció primària de l'IDIBAPS, que dirigeix Antoni Sisó Almirall. Als voluntaris que van participar en l'estudi se'ls van analitzar dos paràmetres: la concentració de carotens en sang i, mitjançant una ecografia, la presència de plaques d'ateroma a l'artèria caròtide.

"L'estudi conclou que més concentració de carotens en sang es tradueix en menys càrrega ateroescleròtica, especialment en dones", afegeix Chiva Blanch. "Per tant, podem confirmar que una dieta rica en fruites i verdures i, per tant, en carotens disminueix el risc de patir malalties cardiovasculars", conclou.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix l'objectiu de desenvolupant sostenible (ODS) 3, salut i benestar.

Article de referència:

Bujosa F, Herreras Z, Catalán M, Pinyol M, Lamuela-Raventos RM, Martínez-Huélamo M, Gilabert R, Jiménez A, Ortega E, Chiva-Blanch G. Total carotene plasma concentrations are inversely associated with atherosclerotic plaque burden: A post-hoc analysis of the DIABIMCAP cohort. Clin Nutr. 2023 May 13:S0261-5614(23)00147-4. doi: 10.1016/j.clnu.2023.05.005. Epub ahead of print. PMID: 37230851.

