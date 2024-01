El colectivo Parkinson per al teatre, formado por ocho pacientes de esta dolencia, representarán una obra teatral escrita colaborativamente con la dramaturga y médica Montse Butjosa. Lo harán el próximo 21 de julio en el Centro Cívico Parc Sandaru (Barcelona). Sofía Malagón, paciente que lidera el proyecto, ganó el premio Lletra 2022 , que convocan la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Fundación Prudenci Bertrana , y ha realizado una residencia virtual en la UOC para desarrollar el proyecto ganador.

"Quería hacer algo útil con mi enfermedad. Una vez superas el impacto del diagnóstico, te dices: ¡caray, la vida continúa! Tengo que aprovechar el tiempo a pesar de que ya no sea productiva trabajando", explica Sofía Malagón, enfermera, enferma de párkinson desde hace nueve años y alma de este proyecto. Nunca había hecho teatro, pero confiesa que "los libros me han salvado siempre, me salvan" y la suma de su actitud ante la enfermedad y esta afición la llevó a participar en Teatre per prescripció facultativa , que la UOC impulsó en colaboración con el Teatre Lliure y el Hospital de Sant Pau, dentro del programa Salud y Cultura impulsado desde los Estudios de Ciencias de la Salud y la unidad Nuevos Proyectos de la UOC.

Con el tiempo, aquella experiencia se convirtió en una de las semillas que ahora germina en Parkinson per al teatre y su representación el 21 de julio de este año. "Los proyectos que realmente impactan en las personas son aquellos que surgen de sus necesidades e intereses. Cuando pusimos en marcha Teatre per prescripció facultativa, lo hicimos situando a los y las pacientes en el centro. Sofía participó en esta iniciativa, descubrió los beneficios del teatro e ideó posteriormente un proyecto propio. Esto muestra que la movilización del conocimiento universitario hacia la sociedad funciona cuando es genuinamente colaborativa", explica Teresa Fèrriz Roure, responsable de Nuevos Proyectos de la UOC, quien ha tutorizado a Sofía y a su equipo integrado por las y los pacientes y las profesionales Montse Gavaldà y Montse Butjosa, durante los seis meses de residencia en la universidad. "Quiero destacar también la implicación del Dr. Salvador Macip y el Dr. Marco Calabria, que han creído en los beneficios del programa transversal Salud y Cultura y están liderando el ámbito de la investigación con evidencia científica".

Sofía, que llegó aquí en 1986 desde Colombia y se quedó por amor, añade que "como alternativa al tratamiento tradicional con medicamentos o quirúrgico, he descubierto lo que ofrece el teatro. En las enfermedades crónicas como esta es importante pensar en la persona. Los efectos psicológicos, por ejemplo. Las terapias se hacen pesadas: logopedia para recuperarte, fisio para recuperarte…, ¡pero vas a peor! No te recuperarás. Toda la vida me había gustado, pero ver todo lo que llega a aprender un enfermo en temas como movimiento, expresión corporal, socialización, literatura… Me hizo pensar que haces una rehabilitación divertida y más productiva intelectual y humanamente. El párkinson no tiene cura, ni mejora, ni existe ninguna manera de detener la enfermedad. El tratamiento tiene que completarse con otras cosas, debe abrirse a este tipo de posibilidades".

En esto coincide Montse Gavaldà: "en un mundo cambiante, donde el paradigma de la salud va hacia una zona mucho más amplia que no es solo mirar la enfermedad, Parkinson per al teatre es una experiencia piloto de cómo el teatro puede ser una herramienta de salud. Es especial que parta de Sofía, que haya elegido a dos profesionales diferentes para sacarlo adelante, Montse Butjosa como dramaturga y yo, para poder acompañar en el ámbito terapéutico".