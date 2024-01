El col·lectiu Parkinson per al teatre, format per vuit pacients d'aquesta malaltia, representarà una obra teatral escrita col·laborativament amb la dramaturga i metgessa Montse Butjosa. Ho faran el 21 de juliol vinent al Centre Cívic Parc Sandaru (Barcelona). La Sofía Malagón, pacient que lidera el projecte, va guanyar el premi Lletra 2022 , que convoquen la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Fundació Prudenci Bertrana , i ha fet una residència virtual a la UOC per desenvolupar el projecte guanyador.

"Volia fer alguna cosa útil amb la meva malaltia. Un cop superes l'impacte del diagnòstic, et dius: carai, la vida continua! He d'aprofitar el temps tot i que ja no sigui productiva treballant", explica la Sofía Malagón, infermera, malalta de pàrkinson des de fa nou anys i ànima d'aquest projecte. No havia fet mai teatre, però confessa que "els llibres m'han salvat sempre, em salven" i la suma de la seva actitud davant la malaltia i aquesta afició la va portar a participar en Teatre per prescripció facultativa , que la UOC va impulsar en col·laboració amb el Teatre Lliure i l'Hospital de Sant Pau, dins del programa Salut i Cultura impulsat des dels Estudis de Ciències de la Salut i la unitat Nous Projectes de la Universitat.

Amb el temps, aquella experiència va ser una de les llavors que ara germina en Parkinson per al teatre i la seva representació el 21 de juliol d'enguany. "Els projectes que realment impacten en les persones són aquells que sorgeixen de les seves necessitats i interessos. Quan vam posar en marxa Teatre per prescripció facultativa, ho vam fer situant els i les pacients al centre. La Sofia hi va participar, va descobrir els beneficis del teatre i va idear posteriorment un projecte propi. Això mostra que la mobilització del coneixement universitari envers la societat funciona quan és genuïnament col·laborativa", explica Teresa Fèrriz Roure, responsable de Nous Projectes de la UOC, qui ha tutoritzat la Sofia i el seu equip integrat per les i els pacients i les professionals Montse Gavaldà i Montse Butjosa, durant els sis mesos de residència a la Universitat. "Vull destacar també la implicació del Dr. Salvador Macip i el Dr. Marco Calabria, que han cregut en els beneficis del programa transversal Salut i Cultura i estan liderant l'àmbit de la recerca amb evidència científica."

La Sofia, que va arribar aquí l'any 1986 des de Colòmbia i es va quedar per amor, afegeix que "com a alternativa al tractament tradicional amb medicaments o quirúrgic, he descobert el que ofereix el teatre. En les malalties cròniques com aquesta és important pensar en la persona. Els efectes psicològics, per exemple. Les teràpies es fan pesades: logopèdia per recuperar-te, fisio per recuperar-te…, però com més va, pitjor! No et recuperaràs. Tota la vida m'havia agradat, però veure tot el que arriba a aprendre un malalt en temes com moviment, expressió corporal, socialització, literatura… Em va fer pensar que fas una rehabilitació divertida i més productiva intel·lectualment i humanament. El pàrkinson no té cura, ni millora, ni hi ha cap manera d'aturar la malaltia. El tractament s'ha de completar amb altres coses, s'ha d'obrir a aquesta mena de possibilitats."

En això coincideix la Montse Gavaldà: "en un món canviant, on el paradigma de la salut va cap a un lloc molt més ampli que no és només mirar la malaltia, Parkinson per al teatre és una experiència pilot de com el teatre pot ser una eina de salut. És especial que parteixi de la Sofia, que hagi escollit dues professionals diferents per tirar-lo endavant, la Montse Butjosa com a dramaturga i jo, per poder acompanyar en l'àmbit terapèutic."