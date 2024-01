Investigación multidisciplinaria

Recientemente, esta experta ha participado en una investigación multidisciplinaria con el objetivo de renovar la agenda de investigación de ciencias sociales en pesticidas. Este artículo científico, publicado en la prestigiosa revista Agriculture and Human Values, propone nuevas direcciones de investigación basándose en los cambios regulatorios, tecnocientíficos, sociales y ecológicos de las últimas décadas. Por ejemplo, debido al uso generalizado de pesticidas, está produciéndose una creciente resistencia de las malas hierbas a los herbicidas más usados, incluido el glifosato. "Esto hace que cada vez haya que usar más glifosato, o que vuelvan a usarse herbicidas que se consideran más tóxicos, como el paraquat o la dicamba", advierte la experta.

Otro tema que se apunta como relevante son los efectos de los cambios regulatorios, que también son aplicables al caso del glifosato. "¿Qué se desencadena cuando se prohíbe un pesticida? Puede haber un efecto rebote y que aumente el uso de otros pesticidas, y puede haber una adaptación lenta, en la que los agricultores van adoptando otros métodos o prácticas. Puede haber consecuencias económicas, políticas y ecológicas", comenta Argüelles. En el momento actual, con muchos pesticidas prohibiéndose recientemente y otros discutiéndose, el artículo recalca que es importante entender estos cambios para diseñar programas de transición.

El artículo también aboga por la interdisciplinariedad en los estudios sobre los impactos de los pesticidas. "Las colaboraciones entre las ciencias sociales y biofísicas pueden iluminar las transformaciones recientes en el campo y sus efectos socioecológicos desiguales. Una investigación crítica revitalizada que abarque la naturaleza multifacética de los pesticidas puede identificar las limitaciones sociales y ecológicas que impulsan el uso de pesticidas y respaldar alternativas a la agricultura industrializada sustentada por productos químicos", concluyen los autores de este trabajo sobre la dirección en la que debe ir este campo de la ciencia aplicada.

Reducción de pesticidas en el sector

A juicio de Argüelles, un programa de reducción de pesticidas tiene que venir acompañado de un refuerzo en tecnologías mecánicas, como ya ocurre en el norte de Europa. Además, este cambio aumentará la necesidad de mano de obra y una mejora de las condiciones laborales del sector. "El actual contexto es una gran oportunidad de resolver muchos problemas a la vez, como la precariedad del trabajo agrícola, la falta de relevo, los altos impactos ambientales o la baja renta agraria. Sería un error tratar la regulación de los pesticidas como un elemento aislado dentro del sistema y la política agrícola", detalla la experta.

"No podemos seguir intoxicándonos, en especial aquellas personas que usan este pesticida de manera directa, como trabajadores del campo y agricultores, ni contaminando el medio ambiente y matando a los insectos polinizadores, de los que dependemos para la producción de alimento. El futuro pasa por una reducción drástica del uso de pesticidas, y el glifosato es el más usado del mundo. Para mí está claro lo que toca", concluye Argüelles.

Esta investigación de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 3, salud y bienestar, y 12, producción y consumo responsables.

