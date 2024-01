El glifosat és un herbicida, i és un dels pesticides més populars a escala mundial. El seu ús generalista i no selectiu li permet ser molt efectiu tant en el sector agrícola com en jardineria. No obstant això, des de la seva comercialització l'any 1974, la utilització del glifosat ha estat molt controvertida i polèmica pels seus possibles efectes nocius en la salut humana i les conseqüències mediambientals, que poden perjudicar la biodiversitat. I avui dia ho continua sent. El 1994 Monsanto en va perdre la patent, i això en va disparar la producció en països com la Xina i l'Índia, així com el seu ús.

"El debat i la pràctica científica sobre els impactes del glifosat han mostrat clares febleses i errors. Hi ha hagut pràctiques molt pernicioses, com ara estudis publicats amb finançament de les empreses agroquímiques i molta ambigüitat en general", apunta Lucía Argüelles, investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), del Laboratori de Transformació Urbana i Canvi Global (TURBA) a l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3).

Tal és l'encreuament d'arguments que resulta molt complex assenyalar fins a quin punt pot ser perjudicial. "Les institucions que ho regulen semblen embruixades per aquest embolic, l'assumeixen com a vàlid, encara que és bastant lògic pensar que tirar tones d'un químic sobre els camps on conreem el nostre menjar per matar plantes té un impacte", exposa Argüelles, experta en sistemes agroalimentaris.