Innovador, visionario, enérgico y afable. Así será recordado Gabriel Ferraté i Pascual (Reus, 1932), que ha muerto a los 91 años. Hombre educado, formato y viajado, su familia lo impulsó a conocer cosas nuevas y a formarse constantemente. Políglota —hablaba catalán, castellano, inglés, francés y alemán—, de pequeño fue a Francia y de adolescente estudió en Londres. Era un niño que constantemente montaba y desmontaba cosas. Prueba de esto es que de joven ya construyó una impresora y una fotocopiadora.

Aquel chico inquieto acabaría siendo ingeniero industrial y perito agrícola. Su padre, empresario vinícola, deseaba que continuara el negocio familiar, pero él prefirió centrar su actividad profesional, científica e investigadora en la informática, la automática y la robótica, aunque al final donde acabaría dejando una importante huella sería en la educación. "El mundo que me ha motivado más ha sido el mundo de la enseñanza, de la formación", admitía.

Catedrático de Automática de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona, que dirigió entre 1969 y 1972, en aquel periodo socialmente convulso del franquismo, Ferraté a menudo tenía que ir a sacar de la comisaría o de la prisión a los estudiantes que habían sido detenidos cuando se manifestaban.

En 1972 empezaría una dilatada etapa como rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) —de la cual él destacaba la creación del Campus Norte—, cargo que ocupó hasta 1994. Más de dos décadas como máxima autoridad académica de esta institución, con un paréntesis entre 1976 y 1978, cuando se fue a Madrid para ser director general de Universidades e Investigación y, posteriormente, director general de Política Científica del Ministerio de Educación. Ferraté explicaba que aquel trabajo, en un momento en que el país apenas salía de la dictadura, había sido el más difícil de su vida porque tenía que tratar tanto con el ministro como con la policía.

Un encargo especial

A pesar de esta destacable trayectoria, su principal hito fue fundar la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Cuando en 2011, a los 78 años, Ferraté fue entrevistado por Walk In —se presentó a la cita conduciendo una moto de gran cilindrada para después mostrar, orgulloso, su flamante iPad—, recordaba la histórica reunión del 13 de diciembre de 1993 con Josep Laporte, consejero de Enseñanza. "Me explicó que habían tenido unas conversaciones con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para que una parte de la enseñanza se hiciera en catalán, pero que finalmente el claustro general se opuso. El presidente Pujol decidió crear una universidad a distancia catalana propia y le pidió al consejero Laporte que me hablara de ella. En aquel momento, me faltaban unos meses para dejar de ser rector de la UPC. Le dije que me lo pensaría y al cabo de unos días acepté, pero con una pequeña condición: que me hicieran confianza y me dejaran hacer una universidad diferente de como siempre se habían hecho. Es un milagro que un político te deje hacer una cosa diferente, porque siempre les da miedo. Pero me dijeron que sí. Tenía que ser una universidad nueva, diferente a las demás", rememoraba.

Las primeras reuniones, a principios de 1994, eran secretas y tenían lugar, al atardecer y por la noche, en su despacho o en su casa. Allí reflexionaban sobre la nueva universidad, su modelo académico y de gestión. "Con una pandilla de iluminados pensamos en cómo tenía que ser", afirmaba. Hace unos años, con motivo del deceso de Josep Laporte, el que fue uno de aquellos "iluminados visionarios" y primer vicerrector académico y de profesorado de la UOC, Claudi Alsina, recordaba aquellos momentos de gestación con una entrada en su blog ("La UOC i tres tardes de primavera de 1994").