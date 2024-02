L'etapa més creativa

Va ser d'aquesta manera que va néixer la primera universitat en línia del món i que es va inventar el concepte de campus virtual (inicialment en blanc i negre). "Volíem trencar les barreres de l'espai i del temps mitjançant les noves tecnologies", assegurava. Però no era fàcil. No tenien referents i la xarxa d'internet encara era incipient. "S'ha de pensar que l'internet públic i popular encara no existia! El web no existia! Als ordinadors se'ls havia de posar un programa especial perquè es poguessin connectar entre ells", explicava.

Ferraté va fer un pelegrinatge per les comarques de Catalunya per explicar a alcaldes i a la societat civil en què consistia la UOC, una activitat frenètica que va tenir una bona rebuda. Era una idea innovadora que tampoc no va trobar resistències entre la resta de rectors universitaris, ja que no hi creien gaire. "Que algú digués que faria una universitat en què tot l'estudiantat hauria de tenir un ordinador amb el qual es connectaria a una xarxa virtual era, en aquell moment, un somni. A mi em veien com a un tocat del bolet", recordava a Walk In.

Va ser ell, també, qui va batejar la nova institució —Universitat Oberta de Catalunya— per influència de l'Open University, la prestigiosa universitat britànica a distància. "El terme distància té una connotació negativa. La distància separa. Mai no se'ns va ocórrer que en diríem universitat a distància. Vam batejar-la com a universitat oberta. El nostre lema inicial era la universitat sense distàncies", recordava.

"Realment, va ser l'etapa més creativa de la meva vida", admetia. Aquest visionari no només va idear la UOC, que va començar a caminar el 1995, sinó que també va ser-ne el primer rector. El curs pilot va tenir 200 persones matriculades de les dues úniques titulacions que s'oferien (Ciències Empresarials i el segon cicle de Psicopedagogia). Deu anys més tard, el 2005, al final del seu mandat, ja hi havia 38.300 estudiants. Actualment, la UOC té 87.500 estudiants, que, entre altres coses, poden triar entre 26 graus i 53 màsters universitaris. El web que es va crear per celebrar la commemoració del 25è. aniversari de la UOC repassa les principals fites assolides durant aquest període.

Activitat multidisciplinària

Treballador metòdic, bon comunicador i col·leccionista de llibres de poesia (en tenia més de 6.000 exemplars), d'història i de cròniques de Catalunya, l'activitat professional de Ferraté ha estat multidisciplinària. Així, ha estat director de l'Institut de Cibernètica i vicepresident del Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT), president de Caixa Tarragona, vicepresident de Catalunya Caixa, president de l'Institut Cerdà i del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya i impulsor del Projecte Sòcrates Educa. També ha estat membre del Comitè Executiu de la Federació Internacional de Control Automàtic (IFAC), de l'Institut d'Estudis Catalans, del patronat de la Fundació Enciclopèdia Catalana, de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, i del Centre de Lectura de Reus.

Reconeixement universitari

La seva important tasca en l'àmbit de l'educació va comportar que, el 2010, la Universitat Politècnica de Catalunya i la UOC establissin una aliança institucional per combatre els problemes socials mitjançant la creació del Premi Rector Gabriel Ferraté. A més, era doctor honoris causa per la Universitat de Lleida i per la Universitat Politècnica de Madrid. El 1996 va rebre la Creu de Sant Jordi.

Finalment, el 2017 se li va concedir la Medalla d'Honor de la UOC en un acte celebrat al Palau de la Generalitat. Amb motiu d'aquesta distinció, Àngels Doñate, excap de premsa de la UOC, va fer-li una entrevista, on es definia com un optimista ("és un fet científicament demostrable que a la gent optimista les coses els van millor") que sabia escoltar ("és millor saber escoltar i saber el que opinen els altres que no pas estar en possessió de la veritat i pontificar"). En canvi, molts dels qui van conèixer la bondat de Ferraté van més enllà d'aquesta humil definició i prefereixen recordar-lo com el savi visionari que va fundar la primera universitat en línia del món.