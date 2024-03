¿Cómo fue la experiencia de participar y ganar el bronce en los Juegos Mundiales Universitarios en China?

Fue mi mejor experiencia como gimnasta. Fue una competición importante y diferente, donde tuve la oportunidad de demostrar mi trabajo. Fui titular en el equipo, y eso, además de darnos la medalla de bronce, me permitió personalmente entrar en la final individual y quedar 5.ª, y entrar en dos finales de aparatos (paralelas 5.º puesto y suelo 8.º puesto). Fue la mejor experiencia de mi carrera, por los resultados, por la organización de la competición y por cómo se nos acogió en China, además de la villa y las actividades que hicimos. Sin embargo, no se le dio la importancia que creo que tienen una competición de ese nivel y los resultados que conseguimos. En otros países sí se reconoce el ser deportista y estudiar en la universidad, y más si consigues estar en el podio.

¿Qué opciones tienes de poder participar en los Juegos Olímpicos de París este 2024 y qué significaría para ti?

Hay varias opciones, pero las principales son las copas del mundo y el europeo. Solo queda una plaza para las gimnastas españolas, lo que lo complica un poco todo. Pero para mí sería cumplir el sueño de esa niña pequeña que empezó todo. Unos Juegos Olímpicos son importantes; sin embargo, llevo mucho recorrido detrás, y no solo este objetivo define la gimnasta que he sido. Hasta ahora, he conseguido participar en todas las competiciones existentes en mi deporte, e ir a los Juegos Olímpicos sería una gran forma de completarlo.

¿Cómo son percibidas y tratadas las atletas femeninas en comparación con los atletas masculinos dentro de la comunidad de la gimnasia?

Tienen un trato parecido; sin embargo, la diferencia de salarios en las ligas internacionales existe, dato que no acabo de entender, ya que la femenina es más mediática que la masculina.

¿Crees que existe una presión estética sobre las gimnastas femeninas?

Sí; sin embargo, a medida que ha ido avanzando el deporte, se pueden ver diferentes tipologías de cuerpos dentro del mismo deporte. Cada gimnasta tiene su estilo y sus cualidades, y está claro que puede gustarte un estilo más que otro, pero no es algo que afecte de gran manera. Dentro del equipo español podemos encontrar gimnastas más elegantes y gimnastas que destacan por su fuerza y potencia, y esa variedad también aporta muchas cosas positivas.