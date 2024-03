Com va ser l'experiència de participar i guanyar el bronze en els Jocs Mundials Universitaris a la Xina?



Va ser la meva millor experiència com a gimnasta. Va ser una competició important i diferent, on vaig tenir l'oportunitat de demostrar el meu treball. Vaig ser titular de l'equip, i això, a més de donar-nos la medalla de bronze, em va permetre personalment entrar a la final individual i quedar 5a, i entrar en dues finals d'aparells (paral·leles 5è lloc i terra 8è lloc). Va ser la millor experiència de la meva carrera, pels resultats, per l'organització de la competició i per com se'ns va acollir a la Xina, a més de la vila i les activitats que hi vam fer. No obstant això, no se li va donar la importància que crec que tenen una competició d'aquest nivell i els resultats que aconseguim. En altres països sí que es reconeix el fet de ser esportista i estudiar a la universitat, i més si aconsegueixes arribar al podi.

Quines opcions tens de poder participar en els Jocs Olímpics de París aquest any 2024 i què significaria per a tu?

Hi ha diverses opcions, però les principals són les copes del món i l'europeu. Només queda una plaça per a les gimnastes espanyoles, la qual cosa ho complica una mica tot. Però per a mi seria complir el somni d'aquella nena petita que ho va començar tot. Uns Jocs Olímpics són importants; no obstant, porto molt recorregut al darrere, i no només aquest objectiu defineix la gimnasta que he estat. Fins ara, he aconseguit participar en totes les competicions existents en el meu esport, i anar als Jocs Olímpics seria una gran manera de completar-ho.

Com són percebudes i tractades les atletes femenines en comparació amb els atletes masculins dins la comunitat de la gimnàstica?

Tenen un tracte semblant, però la diferència de salaris en les lligues internacionals existeix, dada que no acabo d'entendre, ja que la femenina és més mediàtica que la masculina.

Creus que existeix una pressió estètica sobre les gimnastes femenines?

Sí, però a mesura que ha anat avançant l'esport, es poden veure diferents tipologies de cossos dins del mateix esport. Cada gimnasta té el seu estil i les seves qualitats, i és clar que pot agradar-te més un estil que un altre, però no és una cosa que afecti en gran manera. Dins de l'equip espanyol podem trobar gimnastes més elegants i gimnastes que destaquen per la seva força i potència, i aquesta varietat també aporta moltes coses positives.