En los últimos años, se ha puesto de relieve la falta de graduados en Filología Catalana. Faltan expertos en lengua en el ámbito docente, en los medios de comunicación, en el sector de la cultura y en la industria cultural. Esta carencia es especialmente evidente en la enseñanza, ámbito en el que la jubilación de los profesores del baby-boom provoca que no haya un relevo garantizado en las aulas de secundaria y bachillerato. A raíz de esto, los estudios universitarios de catalán vuelven a estar en un buen momento: ha aumentado de forma considerable el número de estudiantes que escogen esta opción porque tienen garantizada una buena inserción laboral. Los datos lo demuestran: este año han empezado Filología Catalana 354 estudiantes en las universidades que ofrecen este grado, entre ellas, la UOC, que es, con mucha diferencia, la universidad con más matriculados en Cataluña.

De este modo, en el grado de Lengua y Literatura Catalanas de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el número de matriculados se ha más que doblado en los últimos diez años. Si durante el curso 2015-2016 había 88 estudiantes, durante este curso (2024-2025) el número de matriculados ha aumentado a 183, cifra que casi iguala el récord de 189, logrado después de la pandemia. "Los datos de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña ( AQU ) son muy alentadores. Muestran que nuestros graduados tienen una inserción laboral del 96 %, y un índice de satisfacción con su trabajo del 8,2, lo que los convierte en uno de los colectivos de graduados con un nivel de empleo más elevado entre las titulaciones universitarias", explica Teresa Iribarren, catedrática y directora del grado de Lengua y Literatura Catalanas de la UOC. El sector que más puestos de trabajo ofrece a estos graduados es el de la enseñanza, pero también destacan el ámbito editorial y la industria periodística y cultural.

Reorientación profesional, una opción habitual de los estudiantes de la UOC

Es bastante habitual que una parte importante de los estudiantes de este grado de la UOC provengan de otros sectores profesionales y decidan cursar estos estudios para reorientar su vida laboral. Es el caso de Laia Terricabras, una arquitecta reconvertida en filóloga que actualmente trabaja en un semanario comarcal como correctora y periodista: "Trabajaba como arquitecta, pero no me imaginaba ejerciendo esta profesión toda la vida. En cambio, me atraía mucho el estudio de mi lengua y me veía trabajando en el mundo editorial. Por mi situación familiar —vivo en Olot y entonces tenía tres hijos pequeños—, no podía estudiar de forma presencial, y el grado de la UOC fue la mejor opción", explica. Para Terricabras, este es un grado muy interesante: "Más allá de las expectativas profesionales, creo que es muy enriquecedor y que está bien estructurado. En cuanto al aspecto laboral, te permite trabajar en ámbitos muy variados (enseñanza, ámbito editorial, comunicación en general, etc.)", señala.

Si Terricabras ha acabado trabajando en el mundo del periodismo, otros titulados en el grado de la UOC se han inclinado por la docencia y la investigación académica. Es el caso de Carles Royo, profesor en la Universidad Pompeu Fabra, y de Anna Tudela, que trabaja en la Universidad Autónoma de Madrid, después de haber sido profesora de catalán en diferentes países, como el Reino Unido y China. Royo explica que le gusta su trabajo y considera que está "bien valorado y remunerado". "Después de cursar el grado en la UOC, mi orientación profesional ha cambiado radicalmente. Ahora soy profesor universitario, un ámbito que me permite investigar y ejercer la docencia al mismo tiempo. La UOC me permitió estudiar en un momento en el que vivía en una ciudad donde no podía cursar estos estudios de forma presencial", explica.

Anna Tudela es profesora de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Madrid y cursó el grado en la UOC mientras vivía en el extranjero. Recomienda cursar estos estudios porque "tocan temas variados, desde la literatura hasta la lingüística o la enseñanza de idiomas", y también porque "abren muchas puertas laborales". "He trabajado como correctora, traductora, investigadora y profesora de catalán, en Cataluña, España, el Reino Unido y China", explica. De hecho, una de las opciones que proporciona este grado es poder enseñar lengua y cultura catalanas en universidades extranjeras que tienen un convenio con el Instituto Ramon Llull.

La UOC, una estructura clave en formación de catalán

La UOC es la universidad de Cataluña que forma a más estudiantes de Lengua y Literatura Catalanas. Iribarren explica el papel clave de nuestra universidad en este aspecto. "Además de ser la institución universitaria con más estudiantes de Filología Catalana, también impartimos formación en el Centro de Idiomas Modernos ( CIM ), donde formamos a los estudiantes que el Consorcio para la Normalización Lingüística ( CPNL ) no puede absorber: tiene 8.000 personas en lista de espera para recibir clases de catalán. Las cifras demuestran que la UOC se ha convertido en una estructura clave del país en relación con la lengua y la literatura catalanas. Sin embargo, necesitamos más estudiantes: faltan profesores, técnicos lingüísticos, sociolingüistas, correctores, etc.", asegura Iribarren.

Eloi Planas era maestro de primaria cuando decidió cursar el grado de Lengua y Literatura Catalanas en la UOC. Tras finalizar sus estudios, trabajó como profesor en el CPNL y actualmente es asesor en el Departamento de Educación, además de profesor colaborador de la UOC. "He subido de nivel en mi carrera profesional: he pasado de docente de aula (un trabajo que he ejercido con pasión y que a veces echo de menos) a asesor y formador de docentes y equipos directivos, un empleo que me encanta y que está mejor remunerado que el anterior", dice. Planas afirma que "es una de las titulaciones universitarias con más salidas laborales actualmente". "Para un apasionado de la lengua, poder trabajar en este ámbito es fantástico", señala.

Paolo Bernardi cursó el grado en la UOC motivado por su profunda pasión por la literatura, y porque la educación a distancia era ideal por sus circunstancias familiares. Fue su segundo grado universitario, y ahora es docente de literatura, después de haber superado las oposiciones. "He podido orientarme hacia el ámbito de la enseñanza que más me interesa, y puedo afirmar que esta formación ha mejorado mi recorrido profesional", señala. Sin embargo, Bernardi cree que el trabajo del docente de secundaria "tendría que recibir una valoración económica más ajustada a su importancia".

Por lo tanto, estudiar Lengua y Literatura Catalanas se ha convertido en una opción con un futuro profesional asegurado, con una alta empleabilidad laboral y, en general, con una elevada satisfacción de los profesionales con su trabajo. Para Iribarren, no se trata solamente de una cuestión de salidas profesionales. "Estudiar Lengua y Literatura Catalanas es una forma de contribuir a la preservación y la promoción de una lengua y un patrimonio literario con varios siglos de historia. Ante el actual retroceso de usos lingüísticos del catalán, es primordial que más jóvenes se impliquen en estos estudios", concluye.