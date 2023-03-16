Entrenar el autocontrol emocional con neurofeedback puede mejorar el rendimiento deportivoLa presión competitiva y la exigencia de resultados inmediatos pueden incrementar la sensación de ansiedad y de miedo al fracaso, lo que merma el desempeño
Una investigación liderada por la UOC concluye que complementar el entrenamiento físico con sesiones de entreno mental para ganar autocontrol emocional resulta eficaz para rebajar el estrés de los deportistas
En una competición, cuando suena el silbato, los músculos del cuerpo se tensan y se produce un chute de adrenalina para preparar al deportista para conseguir el máximo rendimiento. Sin embargo, la presión competitiva y la exigencia de resultados inmediatos pueden provocar también descontrol emocional y aumentar la ansiedad ante el error o el fracaso, lo que acaba repercutiendo negativamente en los resultados deportivos.
En ese sentido, el estudio liderado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha demostrado que integrar el neurofeedback en los entrenamientos, incorporando para hacerlo más atractivo, fortalece el autocontrol y la capacidad de gestión emocional de los deportistas, lo que podría traducirse en una mejora significativa del desempeño deportivo.
"Nuestros resultados respaldan la eficacia de aplicar esta técnica de autorregulación cerebral, combinada con el juego basado en tecnología digital , como una estrategia innovadora de preparación mental", señalan las autoras del estudio, Lourdes Carrascón y Mercè Boixadós .
El trabajo, publicado en Cuadernos de Psicología del Deporte, concluye que incluir este tipo de técnicas de entrenamiento mental como complemento a los entrenos físicos podría favorecer la concentración de los deportistas y el control motor en situaciones críticas.
Motivado por la experiencia personal
La idea de este estudio nace de la trayectoria profesional de Lourdes Carrascón, psicóloga clínica y del deporte, acostumbrada a acompañar a deportistas profesionales en la consecución de sus metas. Tras observar centenares de sesiones de entrenamiento, Carrascón detectó un patrón claro: la ansiedad y el nerviosismo previos a la competición deterioraban el rendimiento, incluso en atletas altamente experimentados. A partir de esta constatación, surgió su inquietud científica: ¿cómo mostrar de manera objetiva el impacto del descontrol emocional sobre el desempeño deportivo? Y, sobre todo, ¿cómo ayudar a reducirlo?
"Quería enseñarles cómo el nerviosismo los bloqueaba, mientras que cuando estaban tranquilos eran capaces de ejecutar su rutina", explica Carrascón, que ha realizado esta investigación en el marco de su doctorado bajo la dirección de la investigadora y profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, Mercè Boixadós, del grupo BDLab (Behavioural Design Lab), adscrito al eHealth Centre.
“Incorporando la gamificación para hacerlo más atractivo, fortalece el autocontrol y la capacidad de gestión emocional”
Entrenamiento cerebral con neurofeedback
Para llevar a cabo el estudio, Carrascón reclutó a 60 arqueros y arqueras de entre 18 y 70 años, procedentes de diferentes clubs de tiro con arco de Catalunya. Todos ellos participaron en 20 sesiones de neurofeedback divididas en dos fases.
Durante las primeras diez, los participantes llevaron una diadema con sensores que registraban en tiempo real la actividad cerebral alfa, un tipo de onda asociada a estados de relajación, bienestar y menor estrés. Esa actividad se representaba mediante una gráfica en un monitor, y Carrascón entrenó en esas sesiones a los deportistas para que aprendieran a regular voluntariamente sus niveles de ondas alfa. De este modo, los participantes podían observar cómo su propio estado mental cambiaba en tiempo real.
En la segunda tanda de entrenamientos, la pantalla se sustituyó por un coche en miniatura controlado por una placa de Arduino. El vehículo se movía en círculos únicamente cuando los arqueros conseguían alcanzar niveles óptimos de relajación y aumentaban su actividad alfa.
"Aprendemos jugando", señala Carrascón, que añade que "introdujimos un componente de gamificación para mejorar la motivación y favorecer la adherencia. Para los participantes, ver que podían controlar su actividad cerebral y que eso hacía que el coche se desplazara era una recompensa inmediata y muy estimulante".
Menos estrés y una vía abierta para seguir investigando la ansiedad
Las investigadoras comprobaron que la intervención mejoró el autocontrol emocional y la experiencia subjetiva de los deportistas durante los disparos. Los preparadores físicos también detectaron cambios: los atletas se mostraban menos tensionados, cometían menos errores típicamente asociados a la ansiedad —como tiros precipitados o ajustes repetidos de la postura— y gestionaban mejor los momentos previos al disparo.
Sin embargo, el entrenamiento mental con neurofeedback no logró rebajar significativamente los niveles de ansiedad que experimentaban los arqueros. "Los datos apuntan a una tendencia clara de mejora; con una muestra mayor de participantes o programas de entrenamiento más prolongados, probablemente podríamos observar reducciones significativas de la ansiedad", considera Carrascón.
Aplicaciones más allá del deporte
Aunque este estudio se centró en deportistas de alto rendimiento, las investigadoras consideran que este tipo de entrenamiento basado en la autorregulación emocional y la gamificación tiene un enorme potencial en otros ámbitos. Las autoras afirman que "podría ser muy útil para gestionar la ansiedad y el estrés laboral, y mejorar el bienestar en entornos profesionales exigentes".
Artículo de referencia
Carrascón, L., & Boixadós, M. (2025). Efectos de una intervención de neurofeedback α con refuerzo mediante gamificación en el control de la ansiedad estado. Cuadernos de Psicología del Deporte, 25(3), 194-210.
Esta investigación se enmarca en la misión de la UOC de salud y bienestar planetario. Además, este trabajo favorece el objetivo número 3 de desarrollo sostenible (ODS) de salud y bienestar.
Investigación con impacto y vocación transformadora
En la UOC entendemos la investigación como una herramienta estratégica para avanzar hacia una sociedad de futuro más crítica, responsable e inconformista. Desde esta visión, desarrollamos una investigación aplicada, interdisciplinaria y conectada con los grandes retos sociales, tecnológicos y educativos.
Los más de 500 investigadores e investigadoras y los más de 50 grupos de investigación de la UOC trabajan alrededor de cinco unidades de investigación centradas en cinco misiones: educación a lo largo de la vida, tecnología ética y humana, transición digital y sostenibilidad, cultura para una sociedad crítica, y salud digital y bienestar planetario.
Además, la universidad impulsa la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.
Más información: https://www.uoc.edu/es/investigacion