En una competición, cuando suena el silbato, los músculos del cuerpo se tensan y se produce un chute de adrenalina para preparar al deportista para conseguir el máximo rendimiento. Sin embargo, la presión competitiva y la exigencia de resultados inmediatos pueden provocar también descontrol emocional y aumentar la ansiedad ante el error o el fracaso, lo que acaba repercutiendo negativamente en los resultados deportivos.

En ese sentido, el estudio liderado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha demostrado que integrar el neurofeedback en los entrenamientos, incorporando para hacerlo más atractivo, fortalece el autocontrol y la capacidad de gestión emocional de los deportistas, lo que podría traducirse en una mejora significativa del desempeño deportivo.

"Nuestros resultados respaldan la eficacia de aplicar esta técnica de autorregulación cerebral, combinada con el juego basado en tecnología digital , como una estrategia innovadora de preparación mental", señalan las autoras del estudio, Lourdes Carrascón y Mercè Boixadós .

El trabajo, publicado en Cuadernos de Psicología del Deporte, concluye que incluir este tipo de técnicas de entrenamiento mental como complemento a los entrenos físicos podría favorecer la concentración de los deportistas y el control motor en situaciones críticas.

Motivado por la experiencia personal

La idea de este estudio nace de la trayectoria profesional de Lourdes Carrascón, psicóloga clínica y del deporte, acostumbrada a acompañar a deportistas profesionales en la consecución de sus metas. Tras observar centenares de sesiones de entrenamiento, Carrascón detectó un patrón claro: la ansiedad y el nerviosismo previos a la competición deterioraban el rendimiento, incluso en atletas altamente experimentados. A partir de esta constatación, surgió su inquietud científica: ¿cómo mostrar de manera objetiva el impacto del descontrol emocional sobre el desempeño deportivo? Y, sobre todo, ¿cómo ayudar a reducirlo?

"Quería enseñarles cómo el nerviosismo los bloqueaba, mientras que cuando estaban tranquilos eran capaces de ejecutar su rutina", explica Carrascón, que ha realizado esta investigación en el marco de su doctorado bajo la dirección de la investigadora y profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, Mercè Boixadós, del grupo BDLab (Behavioural Design Lab), adscrito al eHealth Centre.