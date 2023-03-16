La UOC, como entidad participante, ha aportado experiencia en educación digital y protección de datos, y se ha centrado especialmente en la reflexión y la práctica sobre los espacios seguros en el aula. Con RESCCUE, "la juventud tomó conciencia del uso que hacen del móvil, de qué es la ciberviolencia y cómo la pueden prevenir y denunciar", indica Teresa Romeu, investigadora del Grupo de investigación de Educación y TIC (edul@b), de la unidad de investigación de la UOC sobre educación e e-learning, además de profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación. "Trabajamos imágenes de ciberviolencia, compartimos ejemplos que conocían e identificamos los roles que intervienen en esta", añade Romeu.

Un juego de mesa para huir de las pantallas

Con el proyecto "diseñamos un juego de mesa para concienciar a los adolescentes. Lo cocreamos con ellos, que optaron por este formato para evitar el uso de pantallas como la del móvil", señala la catedrática Montse Guitert y coordinadora de edul@b. El juego educativo Print & Play, presentado durante la jornada final, se ha diseñado como una herramienta participativa y reflexiva que invita a adolescentes y adultos a dialogar sobre situaciones de riesgo en el entorno digital y familiar y promueve la empatía, la cooperación y la toma de conciencia. El juego está disponible para descargar gratuitamente aquí.

Las investigadoras de la UOC presentaron la iniciativa del juego de la mano del psicólogo Adrià Ruiz, analizando la necesidad de crear entornos de confianza en las escuelas, donde el alumnado pueda identificar y expresar situaciones de riesgo digital.

Este recurso se añade a una colección de guías y materiales de sensibilización que pueden ser empleados por escuelas, servicios sociales y entidades de salud mental.

Un modelo comunitario de prevención de la ciberviolencia

La estrategia de RESCCUE se ha fundamentado en la idea de que la prevención de la violencia infantil tiene que empezar en la cotidianidad de los espacios de vida de los jóvenes: las escuelas, los hogares, los espacios de ocio y la comunidad. Esto implica no solo detectar e intervenir, sino generar vínculos, cuidar relaciones y formar a todos los agentes implicados.

En Cornellà de Llobregat, el proyecto se ha desplegado en los ciclos Espacios seguros, en colaboración con el Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil, en cinco institutos públicos —Esteve Terradas, Joan Miró, M. Aurèlia Capmany, Neus Català y Miquel Martí i Pol— y en otros espacios del municipio. Los resultados más destacados incluyen:

87 talleres en cinco institutos públicos del municipio , en los que se han abordado temáticas como la autoestima, la reconexión emocional y la ciberviolencia, con la participación de casi 2.000 alumnos.

, en los que se han abordado temáticas como la autoestima, la reconexión emocional y la ciberviolencia, con la participación de casi 2.000 alumnos. Talleres para 168 profesionales de la educación , que ponen el foco en los cuidados y la creación de enlaces afectivos con el alumnado.

, que ponen el foco en los cuidados y la creación de enlaces afectivos con el alumnado. 16 sesiones de trabajo con seis grupos de familiares , con 72 participantes de forma puntual y 49 de manera continuada.

, con 72 participantes de forma puntual y 49 de manera continuada. Una intervención clínica con 10 pacientes de alto riesgo del Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil.

En el ámbito internacional, se ha testado el proyecto en Italia, donde han participado dos institutos, con 26 talleres —con 180 alumnos y 28 docentes— y ocho sesiones con 20 familias y 34 pacientes de alto riesgo.

Una red de profesionales entre Barcelona y Roma

En la jornada de clausura participaron cerca de un centenar de profesionales en el castillo de Cornellà. Además de la presentación de la UOC, Noemí Pereda, de la Universidad de Barcelona, expuso un estudio sobre violencia familiar desde la mirada de los adolescentes. La coordinadora del proyecto, Mar Álvarez, psiquiatra infantojuvenil del Hospital Sant Joan de Déu, destacó la importancia del vínculo afectivo como factor protector. Al acto también asistieron profesionales del Hospital Pediátrico Bambino Gesù de Roma, que explicaron la experiencia piloto en centros educativos italianos.

Asimismo, en la jornada tomaron parte Joana Piñero, teniente de alcalde de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Cornellà; Emilia Briones, teniente de alcalde de Presidencia y Seguridad, y Montse Dolz, jefa del Servicio de Psiquiatría del Hospital Sant Joan de Déu.

La jornada se cerró con la intervención de Fernando Lacasa, exdirector del Área Comunitaria de Salud Mental del Hospital Sant Joan de Déu, que subrayó el valor del trabajo en red y de la continuidad de estos procesos más allá del proyecto.

Este proyecto se enmarca en las misiones de investigación de la UOC: Educación a lo largo de la vida y Salud digital y bienestar planetario, y también favorece los siguientes objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU: 3, salud y bienestar; y 4, educación de calidad.

La investigación de la UOC

La UOC investiga, con una marcada especialización en el ámbito digital, para incidir en la construcción de la sociedad del futuro y contribuir a las transformaciones necesarias para hacer frente a los desafíos globales.

Los más de 500 investigadores e investigadoras y más de 50 grupos de investigación se articulan en torno a cinco unidades de investigación para abordar cinco misiones: Cultura para una sociedad crítica, Educación a lo largo de la vida, Salud digital y bienestar planetario, Tecnología ética y humana y Transición digital y sostenibilidad.

Además, la universidad impulsa la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.

Los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y el conocimiento abierto son ejes estratégicos de la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento de la UOC. Más información: research.uoc.edu.