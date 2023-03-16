Una recerca internacional crea un joc de taula per conscienciar el jovent sobre la ciberviolènciaEl projecte europeu RESCCUE va celebrar la seva jornada de cloenda
La iniciativa vol afavorir la presa de consciència dels joves vers la violència en canals digitals
Prevenir i detectar la violència en línia i domèstica envers infants i adolescents. Aquest ha estat un dels objectius principals del projecte europeu RESCCUE —sigles de Recover Spaces for Traumatized Children in Community Settings—, coordinat per l'Hospital Sant Joan de Déu i amb la participació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l'Hospital Pediàtric Bambino Gesù d'Itàlia, que s'ha tancat amb una trobada el 29 de maig passat.
La iniciativa, que ha tingut com a finalitat prevenir la ciberviolència i crear espais segurs per a la infància i l'adolescència des d'un enfocament comunitari i multidisciplinari, ha volgut articular una resposta integral davant els efectes del trauma infantil i juvenil, amb la implicació d'entitats de Catalunya i Itàlia. El projecte ha combinat accions formatives, activitats de sensibilització i intervencions dirigides a joves, famílies i professionals, tant en l'àmbit educatiu com sanitari i social.
“L'estratègia de RESCCUE s'ha fonamentat en que la prevenció de la violència infantil ha de començar en la quotidianitat dels espais com les escoles, les llars, els espais d'oci i la comunitat ”
La UOC, com a entitat participant, hi ha aportat expertesa en educació digital i protecció de dades i s'ha centrat especialment en la reflexió i la pràctica sobre els espais segurs a l'aula. Amb RESCCUE, "el jovent va prendre consciència de l'ús que fan del mòbil, de què és la ciberviolència i com la poden prevenir i denunciar", indica Teresa Romeu, investigadora del Grup de recerca d'Educació i TIC (edul@b), de la unitat de recerca de la UOC sobre educació i e-learning, a més de professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació. "Vam treballar imatges de ciberviolència, vam compartir exemples que coneixien i vam identificar els rols que hi intervenen", afegeix Romeu.
Un joc de taula per fugir de les pantalles
Amb el projecte "vam dissenyar un joc de taula per conscienciar els adolescents. El vam cocrear amb ells, qui van optar per aquest format per evitar l'ús de pantalles com la del mòbil", assenyala la catedràtica Montse Guitert i coordinadora d'edul@b. El joc educatiu Print & Play, presentat durant la jornada final, ha estat dissenyat com una eina participativa i reflexiva que convida adolescents i adults a dialogar sobre situacions de risc a l'entorn digital i familiar i promou l'empatia, la cooperació i la presa de consciència. El joc està disponible per descarregar gratuïtament aquí.
Les investigadores de la UOC van presentar la iniciativa del joc sota el guiatge del psicòleg Adrià Ruiz, analitzant la necessitat de crear entorns de confiança a les escoles, on l'alumnat pugui identificar i expressar situacions de risc digital.
Aquest recurs s'afegeix a una col·lecció de guies i materials de sensibilització que poden ser emprats per escoles, serveis socials i entitats de salut mental.
Un model comunitari de prevenció de la ciberviolència
L'estratègia de RESCCUE s'ha fonamentat en la idea que la prevenció de la violència infantil ha de començar en la quotidianitat dels espais de vida dels joves: les escoles, les llars, els espais d'oci i la comunitat. Això implica no només detectar i intervenir, sinó originar vincles, cuidar relacions i formar tots els agents implicats.
A Cornellà de Llobregat, el projecte s'ha desplegat en els cicles Espais segurs, en col·laboració amb el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, a cinc instituts públics —Esteve Terradas, Joan Miró, M. Aurèlia Capmany, Neus Català i Miquel Martí i Pol— i a altres espais del municipi. Els resultats més destacats inclouen:
- 87 tallers a cinc instituts públics del municipi, en què s'han abordat temàtiques com l'autoestima, la reconnexió emocional i la ciberviolència, amb la participació de gairebé 2.000 alumnes.
- Tallers per a 168 professionals de l'educació, que posen esment en les cures i la creació d'enllaços afectius amb l'alumnat.
- 16 sessions de treball amb sis grups de familiars, amb 72 participants de forma puntual i 49 de manera continuada.
- Una intervenció clínica amb 10 pacients d'alt risc del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil.
En l'àmbit internacional, s'ha testat el projecte a Itàlia, on han participat dos instituts, amb 26 tallers —amb 180 alumnes i 28 docents— i vuit sessions amb 20 famílies i 34 pacients d'alt risc.
Una xarxa de professionals entre Barcelona i Roma
En la jornada de cloenda van participar prop d'un centenar de professionals al castell de Cornellà. A més de la presentació de la UOC, Noemí Pereda, de la Universitat de Barcelona, hi va exposar un estudi sobre violència familiar des de la mirada dels adolescents. La coordinadora del projecte, Mar Álvarez, psiquiatra infantojuvenil de l'Hospital Sant Joan de Déu, va destacar la importància del vincle afectiu com a factor protector. A l'acte també van assistir professionals de l'Hospital Pediàtric Bambino Gesù de Roma, que van explicar l'experiència pilot en centres educatius italians.
Així mateix, en la jornada van prendre part Joana Piñero, tinenta d'alcalde de Polítiques Socials de l'Ajuntament de Cornellà; Emilia Briones, tinenta d'alcalde de Presidència i Seguretat, i Montse Dolz, cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Sant Joan de Déu.
La jornada es va tancar amb la intervenció de Fernando Lacasa, exdirector de l'Àrea Comunitària de Salut Mental de l'Hospital Sant Joan de Déu, que va subratllar el valor del treball en xarxa i de la continuïtat d'aquests processos més enllà del projecte.
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