Durant la pandèmia, amb les escoles tancades i els espais de lleure socials limitats, els infants i els adolescents van ser un dels col·lectius més afectats i van experimentar un augment de l'ansietat, problemes de salut mental i una major exposició a la violència domèstica i en línia.

Segons les estadístiques (The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, 2019), el risc de patir violència o ser-ne testimoni va augmentar fins a un 30 % en aquest col·lectiu durant la COVID-19, així com l'exposició a missatges abusius. Amb aquestes dades a la mà, un equip de l'Hospital Sant Joan de Déu va veure la necessitat de crear i recuperar espais comunitaris segurs per a infants i joves amb l'objectiu de prevenir la violència.

El projecte RESCCUE ("REcover Spaces for traumatized Children in CommUnity sEttings post COVID-19"), finançat amb fons de la Comissió Europea, té com a objectiu recuperar espais segurs per prevenir i detectar la violència contra els infants i els adolescents. El projecte busca la implicació dels mateixos joves, però també del sector educatiu, del sistema d'atenció primària i del sistema de salut mental.

"Volem empoderar els joves i els infants per reduir la seva exposició a situacions de violència i al mateix temps proporcionar eines als professionals de l'educació i a les famílies que permetin prevenir aquesta violència i donar suport a les víctimes", comenta Mar Álvarez, psiquiatra del Centre de Salut Mental Infantojuvenil de Cornellà de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.