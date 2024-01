Durante la pandemia, con las escuelas cerradas y los espacios de ocio sociales limitados, los niños y los adolescentes fueron uno de los colectivos más afectados y experimentaron un aumento de la ansiedad, problemas de salud mental y una mayor exposición a la violencia doméstica y en línea.

Según las estadísticas (The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, 2019), el riesgo de sufrir violencia o ser testigo de ella aumentó hasta un 30 % en este colectivo durante la COVID-19, así como la exposición a mensajes abusivos. Con estos datos en la mano, un equipo del Hospital Sant Joan de Déu vio la necesidad de crear y recuperar espacios comunitarios seguros para niños y jóvenes con el objetivo de prevenir la violencia.

El proyecto RESCCUE ("REcover Spaces for traumatized Children in CommUnity sEttings post COVID-19"), financiado con fondos de la Comisión Europea, tiene como objetivo recuperar espacios seguros para prevenir y detectar la violencia contra los niños y los adolescentes. El proyecto busca la implicación de los jóvenes, pero también del sector educativo, del sistema de atención primaria y del sistema de salud mental.

"Queremos empoderar a los jóvenes y a los niños para reducir su exposición a situaciones de violencia y al mismo tiempo proporcionar herramientas a los profesionales de la educación y a las familias que permitan prevenir esta violencia y apoyar a las víctimas", comenta Mar Álvarez, psiquiatra del Centro de Salud Mental Infantojuvenil de Cornellà del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.